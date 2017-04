Peltikolarit ruuhkauttaneet pääsiäisen menoliikennettä Nelostiellä Uudellamaalla

|

Peltikolarit ovat tänään ruuhkauttaneet pääsiäisen menoliikennettä Nelostiellä Uudellamaalla. Onnettomuuksia on sattunut iltapäivän mittaan Järvenpäässä, Keravalla ja Mäntsälässä.

Pelastuslaitoksen mukaan Nelostien neljässä onnettomuudessa on vältytty vakavilta henkilövahingoilta, mutta liikenne on ruuhkautunut pahoin. Paikoitellen liikenteen kulku on jouduttu katkaisemaan kokonaan ajoneuvojen siirtämisen takia.

Pohjoisempana Nelostiellä Joutsassa sattui iltapäivällä vakavampi onnettomuus, kun kahden henkilöauton nokkakolarissa kaksi henkilöä loukkaantui vakavasti. Onnettomuus tapahtui väistämistilanteessa Nelostien ja Pertunmaantien risteyksessä.

Pelastuslaitoksen mukaan ajo-olosuhteet Nelostiellä Uudellamaalla ovat hyvät, kun sää on kuiva ja aurinkoinen.

Paloesimies Julius Riton mukaan onnettomuuksia saattaa selittää esimerkiksi kesänopeusrajoitusten voimaantulo, joka on nostanut ajonopeuksia.

– Maltti on nyt tarpeen, kun liikenteessä on paljon muitakin, Rito tiivistää.

STT

