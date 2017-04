Perniöläisten Uniikkiaskel-video voitti Yritys Hyvä -kilpailussa

|

Perniön yhteiskoulun 8.luokan oppilaiden Uniikkiaskel-musiikkiesitys on voittanut Yritys Hyvä -kilpailussa 7.–9. -luokkien sarjan. Valtakunnalliseen kilpailuun lähetettiin yli tuhat työtä.

Kääritään hihat, ruvetaan hommiin ja uskotaan toisiin, laulavat Alina Piispa, Aino Alaranta ja Kaisa Kaartinen. Voittoisa musiikkivideo on kokonaan kaverusten toteuttama. He ovat sanoittaneet, säveltäneet, kuvanneet ja editoineet videon, jolla he itse esiintyvät.

– Aika mahtavaa ja hienoa. Tietenkin lähdimme voittamaan, mutta muutkin työt olivat hyviä. Projekti oli mieleinen, kiva että se pärjäsi, Aino, Alina ja Kaisa iloitsevat.

Video löytyy Youtubesta nimellä Uniikkiaskel.

Yritys Hyvä on vuodesta 1985 järjestetty, lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu, jonka tavoite on innostaa yrittämään.

Järjestäjinä ovat muun muassa Kehittämiskeskus Opinkirjo, Yksityisyrittäjäin Säätiö ja Äidinkielen opettajain liitto.