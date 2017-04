Pimeät vuokra-asuntomarkkinat rehottavat opiskelijakaupungeissa

|

Pimeät vuokra-asuntomarkkinat kukoistavat opiskelijakaupungeissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla, arvioivat viranomaiset STT:lle.

Asuntojen pimeät vuokramarkkinat ovat piilorikollisuutta, johon erilaiset viranomaiset törmäävät lähinnä muiden tehtävien sivussa. Siksi kukaan ei tiedä ongelman todellista kokoa.

Viranomaiset voivat havaita pimeitä vuokrasuhteita esimerkiksi silloin, kun etsityn henkilön sijaan asunnosta löytyykin useita muita henkilöitä.

– Syynä ei ole suinkaan vain laittomasti maassa oleskelevat tai turvapaikkaryntäys vaan se, että esimerkiksi Helsinkiin tulee paljon ulkomaalaisia, maahanmuuttajia sekä opiskelijoita. Asunnot ovat kalliita, ja niitä on vähän tarjolla. Tilaisuus tekee sen, että tällaista syntyy väkisinkin, komisario Heli Aaltonen Helsingin poliisista kuvailee.

Ei lähelläkään Ruotsia

Ekonomisti Antti Kekäläinen Pellervon taloustutkimuksesta arvioi, että esimerkiksi Ruotsiin verrattuna ongelma on yhä Suomessa marginaalinen ja todennäköisesti myös pysyy sellaisena.

Yhtenä ehkäisevänä tekijänä hän mainitsee paljon parjatun asumistukijärjestelmän. Se on mahdollistanut vuokra-asumisen myös pienituloisille ja lisäksi pitää asumisen seurannan ja rekisterit aivan eri tasolla kuin ilman sitä.

– Toisaalta Ruotsissa on hyvä asumisen tukijärjestelmä ja siellä ovat syntyneet todella isot pimeät markkinat. Siellä on kuitenkin asunnoista todella iso pula ja vuokrasääntely, josta ongelma pitkälti johtuu.

STT

