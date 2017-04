Pitkä pitkäperjantai

|

LIISA WRIGHT. Lapsuuteni pitkäperjantait olivat harmaita ja ikäviä päiviä: aika ei kulunut millään. Ulos ei saanut mennä leikkimään, ei edes käymään mummolaan. Perheet olivat yleensä isoja, joten lapsilla oli seuraa toisistaan kotonakin.

Pitkäperjantaina lapset leikkivät sisällä. Pelasimme kirppua, koronaa ja fortunaa ja Hassunkurisia perheitä. Tammi, halma ja mylly olivat suosittuja lautapelejä. Meillä kyseltiin arvoituksia mummolan vanhasta kirjasta luntaten. Suosikkini oli tietokilpailun pitäminen: opettelin jonkin asian tarkasti tietosanakirjasta ja tivasin sitä sitten vanhemmilta veljiltäni.

Pitkäperjantain sää oli ”aina” harmaa: voisin väittää vieläkin. Kun tarkistin mielikuvani totuudellisuuden Ilmatieteen laitoksen tilastoista, ei se ole oikea. Tilastoja on 1960-luvulta alkaen; pitkäperjantaisin on satanut vain lähes 50-prosenttisesti. Aurinkopäiviä on ollut noin kolmannes.

Vaikka sää olisikin taas tutun harmaa ja tuhruinen, on pitkäperjantain vietto muuttunut suurelle osalle ihmisiä täysin. Päivä ei taida enää ollakaan niin pitkä.

Mahtaako suosittu ajanvietto tänäkin vuonna olla kaupoissa käyminen? Näin oli viime vuonna, kun kaupat saivat olla ensimmäistä kertaa auki pitkäperjantaina.

Pitkäperjantain aukiolo oli kaupoille tuottoisaa toimintaa. Asiakkaita riitti: marketin myyjät puhuivat jopa jonoista kassoilla.

Myös jotkut kirpputorit olivat auki jokaisena pääsiäispyhien päivänä, ja niilläkin kävi paljon ihmisiä. Kyllähän siellä aika kuluu. Mutta vaikka nuoret äidit ehkä tekivätkin hyödyllisiä ostoksia ja samalla viettivät viihtyisää päivää ystävättärien kesken, ei tuntikausien istuminen vaunuissa ole mitään laatuaikaa pienelle lapselle.

Pääsiäispyhinä pidettiin huutokauppoja, joihin riitti hyvin ostajia. Myös markkinoita järjestettiin, kuten myös jokavuotinen koirien match show.

Monet ravintolat sulkivat ovensa pitkäperjantaiksi, mutta odottivat sitä enemmän asiakkaita muina pyhinä. Konsertteja ja koko perheen tapahtumia järjestettiin; niitä kyllä saisi olla enemmänkin. Kirkkokonsertit sopivat hyvin pääsiäisaikaan ja sitä edeltävään piinaviikkoon.

Kun juhlapyhien kristillinen sanoma ei tunnu omalta, voi juhlapäiviä viettää toisinkin. Etenkin nuoret ja lapsiperheet tarvitsevat irtiottoa arjen kiireestä. Yhdessä puuhaaminen ja vain löhöäminen antavat voimaa: voi rauhoittua. Ääneen lukeminen on myös viihdyttävää. Pääsiäismunien värjäämisestä uusilla tavoilla voi tehdä hienon taideprojektin.

Pitkinä vapaapäivinä on aikaa erikoisten ja työläämpienkin ruokien valmistamiseen yhdessä. Lankalauantaihin kestävän paaston aikana on hyvä tilaisuus kokeilla kasvisruokareseptejä. Mämmin tekeminen on hyvin helppoa, mutta vie paljon aikaa – lopputulos on aivan eri luokkaa kuin teollisesti valmistetun mämmin maku.

Pyhinä voi ulkoilla ja tehdä metsäretken ja pelata sisälläkin. Kaikkia uusia pelejä ei tarvitse ostaa itselle, niitä voi kierrättää ystävien kesken. Hyvin yksinkertaisten asioiden parissa voi viihtyä ja iloita ja nauttia toistensa seurasta.

Kirjoittaja on halikkolainen aikuiskouluttaja.