Pitkäperjantaina muistetaan Golgatan tapahtumia

Kristityt eri puolilla maailmaa viettävät tänään pitkäperjantaita. Päivän raamatunteksteissä seurataan Golgatan tapahtumia; Jeesus ristiinnaulitaan ja hän kuolee ihmisten syntien sovittamiseksi.

Suomen luterilaisissa kirkoissa pidetään niin sanottuja sanajumalanpalveluksia, joihin ei liity ehtoollista. Yleisilme on muutoinkin normaalia karumpi: liturginen väri on musta, alttarin kynttilät on sammutettu tai niitä ei lainkaan ole. Urkuja ei käytetä.

Suomen ortodoksinen kirkko viettää suureksi perjantaiksi kutsuttua päivää samaan aikaan luterilaisen kirkon kanssa. Tänä vuonna päivän vietto osuu samaan aikaan myös muissa Venäjän ja Kreikan ortodoksikirkoissa.

Helsingin keskustassa järjestetään illalla perinteinen Via Crucis -pääsiäisvaellus. Jeesuksena nähdään näyttelijä Maria Ylipää. Klo 21.30 alkava kulkue aiheuttaa muutoksia keskustan liikenteeseen.

