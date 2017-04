Pohjois-Korea esitteli aseitaan juhlapäivänä, pelättyä ydinkoetta ei ole tehty

|

Sotilaskoneet muodostivat luvun 105 Pohjois-Korean taivaalle. Maan johtaja Kim Jong-un katseli, kun sotilasrivit marssivat ja tankit rullasivat paraatissa pääkaupunki Pjongjangissa.

Maassa juhlitaan edesmenneen johtajan Kim Il-sungin 105-vuotispäivää.

Kim Il-sungin aukio täyttyi tuhansien sotilaiden tasaisista punaisista riveistä. Massiivinen sotilasparaati näytettiin suorana televisiossa. Paraatissa kuljetettiin muun muassa sukellusveneestä laukaistavaa ballistista ohjusta, jollaista Pohjois-Korea testasi viime vuoden elokuussa.

Sotilasparaatin on tarkoitus osoittaa sotilaallista voimaa Yhdysvalloille, Etelä-Korealle ja Japanille.

Pohjois-Korean oli myös epäilty tekevän kuudennen ydinkokeensa juhlapäivänä. CNN:n paikalla olevan toimittajan mukaan Pohjois-Korean viranomaiset eivät toistaiseksi ole antaneet viitteitä siitä, että koe tehtäisiin.

CNN:n mukaan Pohjois-Korea on yleensä tehnyt ydinkokeet noin puoli kymmenen aikaan aamulla.

– Mutta vaikka ydinkoetta ei ole vielä tehty tänään, se ei tarkoita, etteikö sitä vielä tehtäisi, CNN:n toimittaja arvioi.

Harjoitukset näkyivät jopa satelliittikuvissa

Kim Jong-un näkyi taputtamassa ja hymyilemässä korokkeella. Kaduilla oli kymmeniätuhansia ihmisiä.

– Kuolemme puolestasi, sotilaat huusivat.

Pohjois-Koreaa tarkkailevan 38 North -ryhmän Joseph Bermudezin mukaan tapahtuman valmistelut näkyivät jopa satelliittikuvista, joissa näkyi tuhansia ihmisiä ja satoja ajoneuvoja harjoittelemassa.

Jännitteet Korean niemimaalla ovat voimistuneet viime päivinä. Uutiskanava NBC Newsin tietojen mukaan Yhdysvallat on valmis tekemään iskun Pohjois-Koreaan, jos viranomaiset saavat varmuuden siitä, että maa aikoo tehdä ydinkokeen.

Aiemmin tällä viikolla Yhdysvallat myös ilmoitti, että USS Carl Vinson -lentotukialuksen johtama iskuryhmä määrättiin siirtymään lähemmäs Pohjois-Koreaa.

Pohjois-Korea on tehnyt viisi ydinkoetta, joista kaksi viime vuonna. Lisäksi se on tehnyt useita ohjuskokeita, joista yhdessä kolme ohjusta laskeutui veteen hyvin lähelle Japania viime kuussa.

– Olemme valmistautuneita vastaamaan perusteelliseen sotaan perusteellisella sodalla, ja olemme valmiita vastaaman omalla ydiniskulla ydiniskua vastaan, sanoi Kim Jong-unin kakkosmiehenä tunnettu Choe Ryong-hae.

