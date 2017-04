Pohjois-Korean epäillään valmistelevan uutta ydintestiä – lauantailaukaisu mahdollinen

|

Pohjois-Korea on valmis uuteen ydintestiin, sanoo maata analysoiva seurantaryhmä. North 38 -ryhmä sanoo raportissaan Pohjois-Korean olevan valmis testiin Punggye-rin testialueella, jossa testivalmistelut ovat valmiit.

Viime aikoina Pohjois-Korea on tehnyt useita ohjuskokeita, mikä on herättänyt huolia siitä, että maa voi pian kehittää Yhdysvaltoihin yltävän pitkänmatkan ohjuksen.

Pohjois-Korea saattaa valmistella ohjus- tai ydinkoetta lauantaille, jolloin tulee kuluneeksi 105 vuotta maan perustajan Kim Il-Sungin syntymästä.

Yhdysvaltalaismedialle puhuneet Yhdysvaltain hallintolähteet ovat sanoneet, että Pohjois-Korea on ilmeisesti asettanut ydinlaitteen laukaisuvalmiiksi ja laukaisu saattaisi tapahtua lauantaina aamupäivällä Pohjois-Korean aikaa.

Jännitteet jo valmiiksi korkealla

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hyökkäsi tiistaina Twitterissä Pohjois-Koreaa vastaan ja kehotti Kiinaa yhteistyöhön ”ongelman” ratkaisemiseksi.

– Jos Kiina päättää auttaa, se olisi hienoa. Jos ei, me ratkaisemme ongelman ilman heitä, Trump tviittasi.

Yhdysvallat on päättänyt lähettää lentotukialuksen johtaman laivasto-osaston Korean niemimaan lähistölle. Tällä hetkellä 6 500 sotilaan vahvuinen joukko pitää sotaharjoitusta Australian kanssa.

Pohjois-Korea on puolestaan uhonnut Yhdysvalloille olevansa valmis sotaan. Torstaina maan hallinnon viestejä välittävä KCNA-toimisto kertoi Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-Unin seuranneen erikoisjoukkojen sotaharjoitusta. Harjoituksen aikaa ei kerrottu tarkemmin.

Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean sapelinkalistelu huolestuttaa Pohjois-Korean tukena pysynyttä Kiinaa, joka ei halua lähikulmilleen sotilaallisia toimia ja niiden tuomaa epävakautta. Maa on jo osoittanut kärsimättömyyttä Pohjois-Korean jatkuvia asekokeita kohtaan.

Kiinalaisen Global Times -lehden mukaan Pohjois-Korean uusi ydinkoe olisi läimäytys Yhdysvalloille eikä Kiina pysy välinpitämättömänä, jos uusia provokaatioita ilmenee.

”Suuri uutinen” olikin uusi asuinalue

Pohjois-Koreassa työskentelevät ulkomaiset kirjeenvaihtajat varautuivat ydintestiin jo aikaisemmin, kun viranomaiset varhain aamulla kutsuivat heidät seuraamaan ”merkittävää tapahtumaa”. Tilaisuus osoittautui pelättyä vähemmän sotaisaksi, sillä Kim saapui paikalle avaamaan Pjongjangiin uutta asuinaluetta kansanjoukon riemuitessa.

Asuinalue on Kimin lempihanke, sillä siellä on lähes viisi tuhatta uutta asuntoa ja lukuisia pilvenpiirtäjiä. Uutistoimisto AFP:n mukaan uusissa esittelyasunnoissa on komeat maisemat yli pääkaupungin, jäänvihreät tapetit ja violetit sohvat, mutta ei lämmintä vettä.

STT

