Pohjois-Korean upseeri: Olemme varautuneet vastaamaan ydiniskuun samalla mitalla

Pohjois-Koreassa juhlitaan tänään edesmenneen johtajan Kim Il-sungin 105-vuotispäivää. Merkkipäivää juhlistetaan maan pääkaupungissa Pjongjangissa suurella sotilasparaatilla, jonka on tarkoitus osoittaa maan sotilaallinen mahti Yhdysvalloille, Etelä-Korealle ja Japanille. Etelä-Korean Yonhap-uutistoimiston mukaan paraatissa esiteltiin muun muassa sukellusveneestä laukaistavaa ballistista ohjusta, jollaista Pohjois-Korea testasi viime vuoden elokuussa.

Ennen paraatiaan pitämässään puheessa Kim Jong-unin kakkosmiehenä tunnettu Choe Ryong-hae sanoi, että Pohjois-Korea vastaa Yhdysvaltain kaikkiin sotatoimiin omilla sotatoimillaan. Choe myös sanoi, että Pohjois-Korea on varautunut vastaamaan Yhdysvaltain ydiniskuun samalla mitalla takaisin.

Jännitteet Korean niemimaalla ovat voimistuneet viime päivinä. Pohjois-Korean on arveltu tekevän kuudennen ydinkokeensa tänään, kun tulee kuluneeksi 105 vuotta maan entisen johtajan Kim Il-sungin syntymästä. Uutiskanava NBC Newsin tietojen mukaan Yhdysvallat on valmis tekemään iskun Pohjois-Koreaan, jos viranomaiset saavat varmuuden siitä, että Pohjois-Korea aikoo tehdä ydinkokeen.

