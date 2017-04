Pohjoismaiset pankit torjumaan kyberrikollisuutta yhdessä

|

Pohjoismaiset pankit alkavat tehdä aikaisempaa tiiviimmin yhteistyötä kyberrikollisuuden torjumiseksi, Nordea kertoo. Pohjoismaisista pankeista muun muassa Danske Bank, Nordea, DNB, Sparebank 1 ja Eika Group ovat päättäneet jakaa keskenään tietoja, joita voidaan käyttää kyberrikollisuuden torjunnassa.

Uuden yhteistyöfoorumin nimi on Nordic Financial CERT, joka perustuu jo olemassa olevaan norjalaiseen FinansCERT-yksikköön. Uuteen verkostoon voivat liittyä halutessaan kaikki pohjoismaiset finanssialan toimijat.

Nordean tiedotteessa todetaan, että viime vuosina kyberrikollisuus on muuttunut entistä kekseliäämmäksi, aggressiivisemmaksi ja järjestäytyneemmäksi. Pankkeja ja niiden asiakkaita uhkaavat muun muassa verkossa tapahtuvat varkaudet, hakkerointi ja erilaiset muut kyberrikokset.

