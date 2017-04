Poliisi oli etsinyt Tukholman epäiltyä iskijää – mies oli määrätty karkotettavaksi

|

Tukholman epäilty iskijä oli määrätty karkotettavaksi maasta, ja poliisi oli etsinyt häntä, kertovat viranomaiset.

Mies oli tullut Ruotsiin vuonna 2014, jolloin hän haki oleskelulupaa. Hänen hakemuksensa hylättiin heinäkuussa 2016, ja mies määrättiin karkotettavaksi. Maahanmuuttoviranomaiset ilmoittivat joulukuussa miehelle, että tämän on lähdettävä maasta.

Helmikuussa asia annettiin poliisin hoidettavaksi, mutta poliisi ei tavoittanut miestä, osaksi siksi, että samanlaisia tehtäviä oli niin paljon.

Poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa, että mies oli ollut kiinnostunut Isisin tyyppisistä islamilaisista äärijärjestöistä.

Oikeusviranomaiset vahvistivat sunnuntaina päivällä, että poliisi on pidättänyt yhden epäillyn lisää. Häntä epäillään yhteyksistä iskuun.

Poliisi on tähän mennessä pitänyt noin 500 kuulustelua iskun tiimoilta.

Uhrit tunnistettu

Kaikki Tukholman terrori-iskussa kuolleet neljä uhria on tunnistettu. Uhreista kaksi on ruotsalaisia, yksi britti ja yksi belgialainen. Poliisi ei kertonut uhreista kansallisuuksien lisäksi muuta.

Perjantain iskussa haavoittuneista on sairaalassa kymmenen ihmistä. Heistä neljällä on vakavia vammoja, ja kaksi on edelleen teho-osastolla.

Poliisi kertoi nostaneensa valmiuttaan useissa kohteissa ympäri Ruotsia, mutta tietoa uusista terroriuhista ei ole.

STT

