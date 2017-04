Poliisi valmistelee seitsenlapsisen perheen käännytystä Irakiin – perhe on säilöönottokeskuksessa

|

Poliisi valmistelee yhdeksänhenkisen perheen käännytystä Irakiin. Perheen lakimies kertoo STT:lle, että perhe on otettu säilöön.

Perhe on asunut Raisiossa Varsinais-Suomessa. Seitsemästä lapsesta vanhin on 14-vuotias ja nuorin puolitoistavuotias.

Komisario Marko Heikkilä Varsinais-Suomen poliisista vahvistaa, että perhe on otettu säilöön ja että poliisi valmistelee käännyttämistä. Heikkilä ei kerro tarkempia yksityiskohtia, kuten sitä onko perhe Metsälän vai Joutsenon säilöönottokeskuksessa.

– Tapaus etenee normaalien prosessien mukaan, on kyseessä sitten yksittäinen henkilö tai perhe. Käännytyksiähän on ihan viikottain, sanoo Heikkilä.

Lakimiehen mukaan perhe on tullut Suomeen syyskuussa 2015. Maahanmuuttovirasto antoi turvapaikkahakemukseen kielteisen päätöksen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen päätöksestä viime vuodenvaihteessa.

Valituslupaa haettu KHO:lta

Valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä on lakimiehen mukaan haettu korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO) tammikuussa. Samalla haettiin maasta poistamiselle täytäntöönpanokieltoa, jota KHO ei ole myöntänyt.

– Kun sain tiedon, että käännytyspäätöstä valmistellaan, annoin sen KHO:n tietoon, lakimies kertoo.

Lakimiehen mukaan säilöönottopäätöksen perusteet käsitellään lähipäivinä käräjäoikeudessa. Lakimies ei halua nimeään julkisuuteen.

Right to live -ryhmän mukaan perhe on ollut paossa kotiseudultaan jo 15 vuotta: ensin muualla Irakissa, sitten Syyriassa, Turkissa ja lopuksi Suomessa. Ryhmän mukaan lapsista vain kaksi on syntynyt Irakissa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on aiemmin kommentoinut Ilta-Sanomien haastattelussa, että hänen oikeustajuunsa ei sopisi, että raskaana olevia naisia tai lapsia pakkopalautetaan kotimaihinsa.

Yhdeksänhenkisen perheen käännytyksen valmistelusta kertoi aiemmin Iltalehti.

STT

