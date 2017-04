Pommi räjähti kristittyjen kirkossa Egyptissä, runsaasti uhreja

|

Egyptissä ainakin 21 ihmistä on kuollut, kun pommi räjähti koptikristittyjen kirkossa Tantassa Kairon pohjoispuolella. Haavoittuneita on kymmeniä, kertovat tiedotusvälineet.

Räjähdys tapahtui hieman ennen aamukymmentä. Kirkossa ja sen lähellä oli runsaasti ihmisiä, jotka olivat tulleet palmusunnuntain jumalanpalvelukseen.

Paikallishallinnosta kerrotaan valtiolliselle televisiokanavalle, että räjähdys tapahtui kirkon sisällä. Vielä on epäselvää, oliko kyseessä itsemurhaisku.

Koptikristityt, joita on kymmenesosa Egyptin väestöstä, ovat toistuvasti olleet islamistien maalitauluina. Islamistien mukaan kristityt olivat mukana muslimipresidentti Mohamed Mursin hallituksen syrjäyttämisessä vuonna 2013.

Joulukuussa äärijärjestö Isis tappoi itsemurhapommilla 29 sunnuntain jumalanpalvelukseen tullutta koptia Kairossa.

Paavi Franciscuksen on määrä vierailla Egyptissä myöhemmin tässä kuussa.

STT