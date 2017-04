Postipaketeissa saapuu Suomeen yhä enemmän hämäriä rohtoja

|

Kansainvälisen verkkokaupan kasvun myötä Suomeen saapuu yhä enemmän lääkeväärennöksiä. Lisäksi Suomeen saapuu täällä hyväksymättömiä tuotteita, joita markkinoidaan lääkkeinä tai rohdosvalmisteina.

Viime vuonna Tulli pysäytti yli 4 000 luvatonta lääkelähetystä. Tapauksista noin viidennes katsottiin lääkerikoksiksi tai lääkerikkomuksiksi.

Suurin osa Tullin pysäyttämistä luvattomista tai lääkeväärennöksiksi epäillyistä valmisteista on ollut matkalla Suomeen postiliikenteessä.

– Selkeää nousua on näkyvissä, ja kyllä se suurin on postiliikenteessä nettitilaamisen myötä, sanoo tulliylitarkastaja Anne Pullinen.

Ulkomaiden epävirallisilta lääkesivustoilta tilataan lääkevalmisteista laidasta laitaan erektiolääkkeistä särky- ja mielialalääkkeisiin.

Voi pahentaa vaivoja parantamisen sijaan

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa pidetään hyvin todennäköisenä, että lääkeväärennökset ovat aiheuttaneet terveyshaittoja Suomessa, sanoo yliproviisori Sami Paaskoski.

Lääkeväärennös voi aiheuttaa monenlaista harmia riippuen sen sisällöstä ja käyttäjän terveydentilasta.

Osa verkkokauppojen valmisteista sisältää aivan muuta kuin mainoslauseissa väitetään. Tyyppiesimerkiksi Paaskoski poimii luonnontuotteina tai ravintolisinä markkinoidut laihdutusvalmisteet. Niistä on pitkin Eurooppaa löydetty keskushermostoon vaikuttavaa, markkinoilta poistettua sibutramiini-nimistä lääkeainetta, jonka on todettu lisäävän sydän- ja verisuoniongelmien riskiä.

Suomen markkinoille hyväksymättömissä valmisteissa on saatettu käyttää myös esimerkiksi vaarallisia korvikeaineita, eikä niiden valmistusolosuhteistakaan voi olla varma.

Virallisen verkkoapteekin tunnistaa logosta

Fimea saa päivittäin kyselyitä lääkkeiden hankkimisesta ulkomailta, Paaskoski sanoo. Tärkeintä on hänen mukaansa varmistaa, että on tekemisissä virallisen verkkoapteekin kanssa.

EU-alueella toimivat, lailliset verkkoapteekit tunnistaa yhteisestä tunnuksesta. Suomalaisista verkkoapteekeista pitää listaa Fimea. EU-maiden viranomaiset julkaisevat vastaavia listauksia omista verkkoapteekeistaan.

Lääkkeiden luokittelu ja niiden toimitusehdot vaihtelevat jonkin verran EU-maiden välillä. Reseptilääkkeitä voi laillisesti toimivista verkkoapteekeista tilata vain reseptillä.

Lääkkeiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelta on kielletty. Niin kutsuttuja luontaistuotteita ulkomailta voi tilata, jos ne eivät sisällä Suomessa lääkkeeksi luokiteltuja aineita.

STT

