PTT ennustaa metsäteollisuuden viennille selvää kasvua

Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että sellun vienti kasvaa huimasti tänä ja ensi vuonna. Selluteollisuuden nousu merkitsee sitä, että puukaupat lisääntyvät vahvasti. Puukaupoissa on mukana tukkia, mikä heijastuu puolestaan mekaaniseen metsäteollisuuteen.

– Mukavia, positiivisia lukuja koko tälle ennustejaksolle, arvioi PTT:n tutkimusjohtaja Paula Horne.

Sellun vienti kasvaa PTT:n ennusteen mukaan 6-8 prosenttia tänä vuonna ja 15-17 prosenttia ensi vuonna. Taustalla on Metsä Groupin Äänekosken jättitehtaan käynnistyminen ensi syksynä, mikä vaikuttaa täydellä tehollaan vientiin ensi vuonna. Myös UPM:n Kymin tehtaan laajennus valmistuu tänä vuonna.

Puukaupassa tämä näkyy jo, sillä pystykauppojen määrä kasvoi viime vuonna yksityismetsissä 22 prosenttia toissa vuodesta. Kasvu jatkui tammi-maaliskuussa lähes 25 prosentin vauhtia. Puukaupan tason nousun jälkeen kasvutahti vaimenee, ja ensi vuonna puukaupan kasvu tasaantuu PTT:n ennusteen mukaan 2-4 prosenttiin.

Metsäteollisuudella on puukaupan jälkeen kaksi vuotta aikaa hakata puut, joten Äänekosken ja Kymin tehtaiden ensi alkuun tarvitsemat puut on siten jo suureksi osaksi ostettu.

– Tänä ja ensi vuonna päästään hakkuissa reippaasti yli 60 miljoonaan kuutiometriin, Horne kertoo.

Samoissa lukemissa oltiin edellisen kerran viime vuosikymmenellä.

Metsänomistajille puukaupoista saatavat rahat tilitetään pääosin sen jälkeen kun puut on hakattu. Metsäomistajien saamat kantorahatulot hyppäävät PTT:n ennusteen mukaan tänä vuonna 5-7 prosenttia. Tason kohoamisen jälkeen kasvu jatkuu hillitymmin.

STT

