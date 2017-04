Pulinat pois?

|

JARMO LEHTO. Demokratian ihanuus ja kurjuus on siinä, että asiat ratkeavat äänestämällä. Lopputuloksesta toiset tykkäävät enemmän ja toiset vähemmän, olipa kysymys kuntavaaleista tai mistä hyvänsä.

Demokratian periaate on hieno, sillä jokainen saa yrittää vaikuttaa asioihin. Järjestelmän heikkous on se, että toisinaan äänestyspäätöksessä faktat häviävät ulkopuolelta syötetylle pajunköydelle.

Ison-Britannian Brexit-vaalissa äänestäjiä sahattiin häikäilemättömästi linssiin väärällä tiedolla. Parlamentti, jolla oli asioista paras tieto, olisi pitänyt britit EU:ssa.

Yhdysvalloissa poliittisen eliitin väitetään saaneen Trumpin valinnan myötä kunnolla turpiinsa. Tosiasiassa perinteinen eliitti hävisi populistiselle eliitille, jolla oli kanttia valehdella enemmän.

Jakautuvassa yhteiskunnassa varman mielipiteen muodostaminen on helpointa, kun luulee tietävänsä paljon, eikä tiedä ettei tiedä.

Suomessa on järjestetty neuvoa-antava kansanäänestys kahdesti.

Vuonna 1931 punnittiin ilmapiiriä kieltolain lopettamiseksi ja 1994 äänestettiin EU-jäsenyydestä. Kummassakin tapauksessa poliittiset päätökset tehtiin äänestystulosten mukaan, mutta viime kädessä asiat päätti itsenäisesti eduskunta.

Voisi kuvitella, että 30-luvun viinakysymys oli maallikon kannalta melko yksinkertainen. Selkeään asiaan oli helppo ottaa kantaa.

EU-äänestyksen taisivat sen sijaan ratkaista mielikuvat: kansalla oli halu hakea läntistä turvaa. Vai muistaako moni lukeneensa ja ymmärtäneensä Maastrichtin sopimuksen, jossa lueteltiin jäsenyyteen liittyvät faktat?

Suora demokratia on teoreettinen ihanne, mutta se ei aina tuota parasta lopputulosta.

Ruotsissa kansa äänesti vuonna 1955 siirtymisestä oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Neljä viidestä äänestäjästä halusi jatkaa vasemmalla.

Vuosikymmen myöhemmin uudistus runnottiin läpi kansan mielipiteestä huolimatta. Vaaleilla valitut poliitikot tekivät niin kuin järkevää oli.

Suomessa pidetään selvänä, että Nato-jäsenyys on aikanaan ratkaistava kansanäänestyksellä. Näin on todennut presidentti Niinistökin.

Äänestyskopissa Mäkisen pitäisi arvata, onko viisaampaa nojata tulevaisuudessa omaan puolustukseen ja Nato-kumppanuuteen vai tukeutua jäsenenä Naton peruskirjan viidenteen, yhteisvastuullisuutta korostavaan, artiklaan.

Kaikella ystävyydellä, herra Tasavallan Presidentti, täytyy suoraan kysyä, millaisin faktoin ja millaisella harkinnalla Mäkinen Nato-koppiin menisi?

Silkalla tunteella sotilasliittoasiakin ratkaistaan, jos se kansan käsiin jätetään.

Perusteita olisi tunnetusti kolme: Venäjä, Venäjä ja Venäjä. Yhden mielestä Venäjää ei saa suututtaa, toisen mielestä vain Nato-jäsenyys takaa turvan.

Kansanäänestystä viisaampi ja halvempi ratkaisu olisi pirauttaa Ruotsin pääministerille.

Suora demokratia on paras ihanne, muttei välttämättä aina viisain käytäntö. Nato-asiassa päätös pitäisi tehdä siellä missä ovat käsillä parhaat saatavilla olevat asiantuntijat ja faktat. Paikkaa kutsutaan eduskunnaksi.

