Pummilla matkustaminen halutaan kuriin lähijunissa – jatkossa konduktöörit tarkastavat kaikkien matkustajien liput

VR:n ja HSL:n lähiliikenteen junista ei enää voi ostaa matkalippuja juhannusviikon maanantaista 19. kesäkuuta lähtien.

Sekä VR että HSL patistavat matkustajia ostamaan lippunsa etukäteen joko mobiililippuna, matkakortilla, automaatista, R-kioskilta tai VR:n asemien lipunmyynnistä.

Kaukoliikenteen junissa lipunmyynti jatkuu, sanoo VR:n lähiliikennejohtaja Teemu Sipilä.

Uutta on myös se, että junissa konduktöörit alkavat kiertää pareittain ja jokaiselta matkustajalta kysytään matkalippu.

Sipilä ennakoi, että uusi käytäntö vähentää liputta matkustamista.

Sipilä lupaa, että alkuvaiheessa liputtomiin matkustajiin suhtaudutaan ymmärtäväisesti.

– Konduktöörit opastavat matkustajia ostamaan lipun, Sipilä muotoilee.

Nykyisin junissa kiertävät matkalippujen tarkastajat jatkavat työtään kesälläkin lähijunissa. Tarkastajilla on oikeus kirjoittaa liputtomalle matkustajalle tarkastusmaksu.

HSL eli Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä opastaa matkustajia uuteen käytäntöön kertomalla, että jatkossa lähijunien junalippu on ostettava kuten metrolippu, jo ennen junaan nousua.

Poikkeuksena on Riihimäen ja Lahden välinen taajamajunaliikenne, joka saa G-tunnuksen. G-junissa konduktööri myy lippuja siihen asti, kun väliasemille on asennettu lipunmyyntiautomaatit.

VR ja HSL perustelevat lippu-uudistusta sillä, että junista myytävien lippujen osuus on koko ajan laskenut.

Työmatkaliikenteen kalustoon muutoksia

Juhannusviikko tuo lähiliikenteen junamatkustajille muitakin muutoksia. VR:n lähiliikennealue laajenee Tampereelle asti, kun nykyisin pääradan lähiliikennealue päättyy Riihimäelle.

Helsingin ja Riihimäen välinen D-junaliikenne sekä osa Helsingin ja Lahden välisestä liikenteestä ajetaan nykyisten veturivetoisten junien sijaan Sm2-kalustolla. Se on VR:n paikallisjunakaluston vanhinta tyyppiä, jonka uusimmat yksilöt valmistuivat jo 1980-luvun alussa. Kalustoa on peruskorjattu 2000-luvun alkupuolella.

STT

