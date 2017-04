Putin arvioi Venäjän ja USA:n suhteiden ”pikemminkin” huonontuneen Trumpin aikana

|

Venäjän suhteet Yhdysvaltoihin vaikuttavat huonontuneen presidentti Donald Trumpin hallintokauden aikana, arvioi Venäjän presidentti Vladimir Putin. Hän kommentoi maiden suhteiden tilaa Mir-kanavalle antamassaan haastattelussa.

– Voi sanoa, että luottamuksen käytännön taso, erityisesti sotilaallinen taso, ei ole parantunut vaan pikemminkin huonontunut, Mir siteeraa illalla näytettävää haastattelua.

Haastattelu on RG.RU:n mukaan nauhoitettu eilen. Kommentit tulivat julki, kun Venäjän ja Yhdysvaltain ulkoministerit Sergei Lavrov ja Rex Tillerson käyvät neuvotteluja Moskovassa.

Lavrov sanoi tapaamisen alkaessa ulkoministeri Tillersonille, että Venäjä haluaa saada selville Yhdysvaltain todelliset aikeet. Tillerson puolestaan kertoi haluavansa avoimia ja vilpittömiä keskusteluja, jotta Yhdysvallat pystyy paremmin määrittelemään maiden tulevat suhteet.

Alkusanojen jälkeen tapaaminen on jatkunut suljettuna. Jos aikataulu pitää, ministerien lehdistötilaisuus on illansuussa.

Ennen Tillersonin vierailua on arvuuteltu, tapaako Putin Tillersonin. Asiasta ei ole edelleenkään varmuutta, mutta tapaaminen on Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan mahdollinen, uutistoimisto RIA Novosti kertoo.

– Jos päivän kuluessa pidetään tarkoituksenmukaisena tehdä valtionpäälle selkoa (ulkoministerien) neuvottelujen tuloksista, kerromme asiasta sen mukaisesti, Peskov kommentoi.

Syyria varjostaa

Tillerson on ensimmäinen Yhdysvaltain nykyhallinnon ministeri, joka vierailee Venäjällä. Tapaamista varjostaa Syyriaa koskevan kiistelyn kiihtyminen.

Venäjän ja Yhdysvaltojen vastakkainasettelu kärjistyi Syyrian kapinallisalueelle tehdyn kaasuiskun jälkeen. Yhdysvallat syyttää iskusta Syyrian hallituksen joukkoja ja Venäjää vähintäänkin Syyrian hallituksen jälkien peittelystä.

Venäjä on puolestaan syyttänyt Yhdysvaltoja kansainvälisen oikeuden rikkomisesta, koska Yhdysvallat ampui kaasuiskun jälkeen ohjuksia Syyrian hallituksen ilmavoimien käyttämälle lentokentälle. Venäjän mukaan ei ole todisteita, että Syyrian hallitus olisi kaasuiskun takana.

Yhdysvaltain ja Venäjän sanasota otti lisää kierroksia juuri ennen Tillersonin lähtöä Moskovaan. Tillerson moitti Venäjää liittoutumisesta Syyrian presidentin Bashar al-Assadin kanssa ja kysyi, palveleeko liittolaisuus Venäjän etuja vai olisiko Venäjän parempi liittoutua muun muassa Yhdysvaltain kanssa.

Monet Venäjän viestimet ovat RIA Novostin mukaan pitäneet Tillersonin eilisiä lausuntoja Venäjälle osoitettuna uhkavaatimuksena.

