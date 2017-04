Pyöräliitto pitää pyöräteiden tasoa kohtalaisena – katkeilevat reitit riesana

|

Pyöräteiden laatu Suomessa yltää keskimäärin vain kohtalaiselle tasolle, arvioidaan Pyöräliitosta. Pyöräreitit muun muassa katkeilevat liian useasti.

Liiton toiminnanjohtajan Matti Koistisen mukaan teiden taso vaihtelee huomattavasti eri kuntien välillä. Pyöräverkostojen kehittämisessä muita kuntia pidemmällä ovat muun muassa Oulu, Joensuu, Jyväskylä, Lahti ja Helsinki.

Esimerkiksi Joensuu haluaa pitää hyvästä pyöräilymaineestaan kiinni ja on muun muassa ottamassa kesällä käyttöön niin sanotun pyöräkadun. Pyöräkatu on uusi käsite, jota on kaavailtu uuteen tieliikennelakiin.

Pyöräkadulla autot ja pyörät ajavat samalla ajoradalla, mutta autoilijan tulee antaa esteetön kulku pyörille ja sovittaa nopeutensa pyöräliikenteen mukaiseksi.

– Pyöräkatu on vähän niin kuin kävelykatu mutta pyöräilijöille, Koistinen kuvaa.

Suomessa kävely ja pyöräily on usein yhdistetty samoille väylille, mikä ei Koistisen mukaan toimi. Pyöräily pitäisi sen sijaan siirtää yhä useammin ajoradoille etenkin kun nopeudet ovat alhaisia ja liikennemäärät pieniä.

– Tähän toivotaan enemmän rohkeutta liikennesuunnittelijoilta, hän sanoo.

Liitto on pyöräilijöiden valtakunnallinen edunvalvoja ja paikallisten pyöräily-yhdistysten yhteistyöelin.

STT

