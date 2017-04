Räikkönen neljäntenä, Bottas viidentenä Kiinan F1-kisassa

|

Ferrarin Kimi Räikkönen on neljäntenä ja Mercedeksen Valtteri Bottas viidentenä F1-sarjan Kiinan gp:ssä, kun noin puolet kisasta on ajettu. Bottas putosi kauas kärjestä pyörähdettyään kostealla radalla, kun autot etenivät turva-auton takana. Hän on noussut useita sijoja.

Räikkönen menetti sijan, kun tallitoveri Sebastian Vettel ohitti hänet. Räikkönen on valitellut tiimiradiossa, ettei hänen autonsa voimanlähteessä ole tietyissä paikoissa vääntöä.

Kisa aloitettiin kostealla radalla, joka aiheutti renkaanvaihtoruletin alussa. Rata on sittemmin kuivunut.

Kisaa johtaa Mercedeksen Lewis Hamilton, toisena on Vettel. Kolmantena on Red Bullin Daniel Ricciardo.

Kilpailun tuomaristo tutki Vettelin lähtöä, koska hän vaikutti olleen lähtöruudussa sääntöjen vastaisesti. Rangaistusta ei tuomittu.

Turva-auto kävi radalla, kun Sauber-kuljettaja Antonio Giovinazzi törmäsi ratavalliin.

STT

