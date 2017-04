Raportti: Pohjois-Korea valmis uuteen ydintestiin

|

Pohjois-Korea on valmis uuteen ydintestiin, sanoo maata analysoiva seurantaryhmä. North 38 -ryhmä sanoo raportissaan Pohjois-Korean olevan valmis testiin Punggye-rin testialueella, jossa testivalmistelut ovat valmiit.

Viime aikoina Pohjois-Korea on tehnyt useita ohjuskokeita, mikä on herättänyt huolia siitä, että maa voi pian kehittää Yhdysvaltoihin yltävän pitkänmatkan ohjuksen.

Pohjois-Korea saattaa valmistella ohjus- tai ydinkoetta lauantaille, jolloin tulee kuluneeksi 105 vuotta maan perustajan Kim Il-Sungin syntymästä.

Yhdysvaltalaismedialle puhuneet Yhdysvaltain hallintolähteet ovat sanoneet, että Pohjois-Korea on ilmeisesti asettanut ydinlaitteen laukaisuvalmiiksi ja laukaisu saattaisi tapahtua lauantaina aamupäivällä Pohjois-Korean aikaa.

Jännitteet jo valmiiksi korkealla

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hyökkäsi tiistaina Twitterissä Pohjois-Koreaa vastaan ja kehotti Kiinaa yhteistyöhön ”ongelman” ratkaisemiseksi.

– Jos Kiina päättää auttaa, se olisi hienoa. Jo ei, me ratkaisemme ongelman ilman heitä, Trump tviittasi.

Yhdysvallat on päättänyt lähettää lentotukialuksen johtaman laivasto-osaston Korean niemimaan lähistölle. Tällä hetkellä 6 500 sotilaan vahvuinen joukko pitää sotaharjoitusta Australian kanssa.

Pohjois-Korea on puolestaan uhonnut Yhdysvalloille olevansa valmis sotaan. Torstaina maan hallinnon viestejä välittävä KCNA-toimisto kertoi Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-Unin seuranneen erikoisjoukkojen sotaharjoitusta. Harjoituksen aikaa ei kerrottu tarkemmin.

Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean sapelinkalistelu huolestuttaa Pohjois-Korean tukena pysynyttä Kiinaa, joka ei halua lähikulmilleen sotilaallisia toimia ja niiden tuomaa epävakautta. Maa on jo osoittanut kärsimättömyyttä Pohjois-Korean jatkuvia asekokeita kohtaan.

Kiinalaisen Global Times -lehden mukaan Pohjois-Korean uusi ydinkoe olisi läimäytys Yhdysvalloille eikä Kiina pysy välinpitämättömänä, jos uusia provokaatioita ilmenee.

STT

