Reuters: Uzbekistan sanoo varoittaneensa Ruotsia Akilovista

Uzbekistan varoitti Ruotsia Tukholman iskun epäillystä tekijästä Rahmat Akilovista, kertoo ulkoministeri Abdulaziz Kamilov uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kamilovin mukaan äärijärjestö Isis oli värvännyt Akilovin sen jälkeen, kun tämä oli lähtenyt Uzbekistanista. Kamilov sanoo, että Uzbekistan oli toimittanut tietoa Akilovista Ruotsiin toisen länsimaan kautta. Hän ei kerro kyseisen maan nimeä.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo on ilmoittanut, ettei se kommentoi tietoa.

– Emme voi vahvistaa tai kumota tällaisia tietoja, kertoo Karl Melin Säpon viestinnästä.

– Olemme sanoneet aiemmin tähän asiaan liittyen, että olemme saaneet yksittäisiä tiedustelutietoja, joita ei ole voitu todentaa. Ja ne olivat viime vuoden ajalta.

Akilov vangittiin viime tiistaina todennäköisin syin epäiltynä terrorismirikoksesta. Tukholman käräjäoikeus päätti vangitsemisesta suljetuin ovin pidetyssä istunnossa.

Epäillyn asianajaja kertoi oikeudenkäynnin alussa, että epäilty Akilov myöntää teon. Akilov itse ei sanonut mitään sinä aikana, kun toimittajat saivat olla oikeussalissa.

Akilovia on tutkittu epäiltynä siitä, että hän kuljetti kuorma-autoa, joka ajoi ihmisten päälle Tukholman ydinkeskustassa. Iskussa kuoli neljä ihmistä, ja neljä loukkaantunutta on yhä sairaalahoidossa. Loukkaantuneista kaksi on tehohoidossa.

Akilov otettiin kiinni viisi tuntia iskun jälkeen. Poliisi kertoi jo ennen vangitsemisoikeudenkäyntiä olevansa varma Akilovin syyllisyydestä. Poliisin mukaan tämän syyllisyyteen ovat viitanneet kuulustelut, tekniset todisteet ja valokuvat.

