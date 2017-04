Rinne hävinnyt kaikki vaalit – asema tukala, Orpo onnistui torjuntavoitossa

|

Suurimmalla oppositiopuolueella SDP:llä oli kovat paineet nousta kuntavaalien voittajaksi, mutta toisin kävi. SDP jäi edellisvaalien tapaan kuntavaalien kakkoseksi hallituspuolue kokoomuksen napatessa ykköspaikan.

SDP:n 19,4:n prosentin kannatus jäi jopa vuoden 2012 vaalien 19,6 prosentin kannatuksesta, joka on ollut puolueen heikoin kuntavaalitulos. Antti Rinne on puheenjohtajana ollessaan hävinnyt kaikki vaalit.

– Rinteen asema on tukala. Kritiikki kohdistuu varmasti Rinteeseen, vaikka tiedämme, että on yleiseurooppalainen trendi, että muutkin sosiaalidemokraattiset puolueet menestyvät vaaleissa heikosti tällä hetkellä. Jostain syystä se ideologia ei vedä, eikä ole pystynyt uudistumaan, sanoi valtio-opin professori Kimmo Grönlund Åbo Akademista.

Grönlund luonnehti kokoomuksen menestystä vaaleissa torjuntavoitoksi.

– Puolue menetti suurissa kaupungeissa lukuun ottamatta Helsinkiä, jossa Jan Vapaavuoren henkilökohtainen suosio auttoi puoluetta.

Pääministeripuolue keskusta jäi kuntavaaleissa kolmanneksi suurimmaksi 17,5 prosentin kannatuksella.

Hyötyykö Halla-aho?

Vaalien suurin häviäjä oli hallituspuolue perussuomalaiset, jonka kannatus puolittui eduskuntavaaleista. Perussuomalaisten kannattajista moni haluaisi hyvin erilaista politiikkaa kuin mitä hallitus on ajanut.

– Perussuomalaiset ei voi millään tavalla kääntää kannatusta hyväksi tulokseksi, koska tässä on paljon pudotusta myös viime kuntavaaleista, Grönlund sanoi.

Professorin mukaan on mielenkiintoista seurata, onko perussuomalaisten huonolla tuloksella vaikutuksia puheenjohtajakamppailuun ja toimiiko tulos eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Sampo Terhoa vastaan.

– Jos Terho koetaan puolue-eliitin ehdokkaaksi, voiko se hyödyttää Jussi Halla-ahoa? Mutta toisaalta Halla-aho on niin jyrkkä maahanmuuton suhteen, että löytyykö sieltä sitten enemmistöä?

Äänestysprosentti parani hieman

Huomiota herättävää vaaleissa oli myös vihreiden vahva nousu. Vihreille tuli paras vaalitulos koskaan, puoluetta kannatti 12,4 prosenttia äänestäjistä.

Vihreiden nousua selittää Tampereen yliopiston valtio-opin professorin Ilkka Ruostetsaaren mukaan puolueen näkyvä oppositiopolitiikka sekä koulutusleikkauksien vastustajaksi että sote-uudistuksen kriitikoksi profiloituminen.

– Sote-kritiikki on kanavoitunut osittain vihreiden ja osittain vasemmistoliiton kautta, Ruostetsaari sanoi.

– Vihreät ovat tehneet aika vahvaa oppositiopolitiikkaa ja muutenkin profiloituneet yleispuolueena viime vuosien aikana. Tämä politiikka, jota Ville Niinistö on ajanut, on tuottanut tulosta, lisäsi valtio-opin yliopistonlehtori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta.

Myös vasemmistoliitto menestyi vaaleissa hyvin.

– Tämä on minusta Li Anderssonille erittäin hyvä tulos ja varmasti osittain hänen ansiotaan. Hän on kuitenkin erittäin sanavalmis, suorasanainen ja ideologinen poliitikko aikana, jolloin moni muu puoluejohtaja toistelee latteuksia, Grönlund arvioi.

Muista puolueista RKP ja kristillisdemokraatit saivat vaalivoiton.

– Näin puoluekenttämme on entisestään pirstaloitunut. Mikään suurista puolueista ei enää ole erityisen suuri, ja pienet ja keskisuuret vahvistivat asemiaan.

Kuntavaalien äänestysaktiivisuus parani hivenen. Valtio-opin yliopistonlehtori Palosen mukaan demokratiassa äänestysprosentin pitäisi olla korkeampi kuin nyt saavutettu 58,8 prosenttia.

