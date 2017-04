Risikko ehdottaa pakolaiskiintiön nostamista takaisin 1 050:een

|

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) ehdottaa Suomen pakolaiskiintiön nostamista takaisin 1 050:een ensi vuonna. Suomen nykyinen kiintiö on 750.

Asiaa on tarkoitus käsitellä hallituksen puoliväliriihessä huhtikuussa.

– Vastaanottamalla pakolaisia suoraan muun muassa YK:n pakolaisleireiltä autetaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia pääsemään turvallisesti Eurooppaan. Samalla taistellaan ihmissalakuljetusta vastaan, sisäministeri Risikko sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa Suomi on painottanut EU:ssa maahanmuuton parempaa hallintaa ja maahanmuuton laillisten väylien kehittämistä.

– Tässä jokaisen jäsenvaltion tulisi kantaa oma vastuunsa.

Suomen vuosittainen pakolaiskiintiö on ollut 750 lähes koko 2000-luvun ajan. Kiintiötä nostettiin Syyrian tilanteen vuoksi 1 050:een vuosina 2014 ja 2015, mutta 2016 se laskettiin takaisin 750 paikkaan.

Kiintiöpakolaisina valitaan henkilöitä, jotka ovat jo pakolaisina jossain toisessa maassa ja joita YK:n pakolaisjärjestö UNHCR esittää uudelleensijoitettaviksi.

STT

