Ronaldo: Cristianoa rakastavat eivät koskaan epäile kykyjäni

|

Real Madridin Cristiano Ronaldo vaiensi arvostelijoitaan tekemällä kaksi maalia jalkapallon Mestarien liigan puolivälieräottelussa Bayern Müncheniä vastaan. Maalitykki Ronaldoa oli kritisoitu, sillä hän oli pelannut edelliset kuusi peliä Mestarien liigassa maaleitta.

– En tiedä, kuka epäili kykyjäni. Se on pieni vähemmistö. Cristianoa rakastavat eivät koskaan epäile kykyjäni, Ronaldo lausui.

Hän iski Bayern-pelissä uransa sadannen maalin Euroopan seurajoukkuekilpailuissa. Se on saavutus, johon kukaan muu pelaaja ei ole pystynyt. Tilastokakkonen Lionel Messi on kolmen maalin päässä.

– Halusin rikkoa tämän ennätyksen. Ennätys on suuri kunnia ja sen saavuttaminen Bayernin kaltaista joukkuetta vastaan tekee siitä yhä hienompaa, Ronaldo totesi.

Realin päävalmentajalla Zinedine Zidanella oli myös sanottavaa Ronaldon ennätyksestä.

– Hän oli iloinen siitä, mutta silti hän harmitteli hukkaamiaan maalipaikkoja, Zidane raportoi.

Kuiva kausi päättyi

Real Madrid otti kiinnityksen välieräpaikkaan jalkapallon Mestarien liigassa, kun se kaatoi kahden jalkapallojätin kohtaamisessa vieraskentällä Bayern Münchenin 2-1 puolivälierien avausosassa. Madridilaisten voitokasta iltaa täydensi myös Atletico, joka kukisti kotonaan Leicesterin 1-0.

Bayernin vei avauspuoliajalla johtoon Arturo Vidal, mutta hänen iltaansa synkensi hukattu rangaistuspotku hieman ennen taukoa. Yläriman yli viuhuneella vedolla saattoi olla kalliskin hinta, sillä Real tuli toisella puoliajalla ohi ja hyviin asemiin ensi viikon kotiotteluaan ajatellen.

Cristiano Ronaldolla oli otteluun lähdettäessä kirpeä taakka takaraivossaan: edellinen maali Mestarien liigassa oli peräisin viime syyskuun lopulta. Sen jälkeen portugalilainen supermies tahkosi seuraavat kuusi Mestarien liigan peliään ilman osumaa, vaikka otteluissa kuusi maalisyöttöä kirjasikin.

Mutta kun putki katkeaa, se katkeaa sitten kunnolla. Minuuttia vaille 11 tunnin maalitauko painui historiaan 1-1-tasoituksella, joka tuli nätillä tavalla keskityksestä. Ja 77. minuutilla Ronaldo iski jälleen keskityksestä, tökkäämällä pallon Bayern-vahti Manuel Neuerin jalkojen välistä verkkoon.

Bayernin asemia heikensi Ronaldon maalien välissä Javi Martinezin ulosajo.

Madridissa Leicester piti toiveitaan yllä pitämällä suosikki-Atleticon yhdessä maalissa. Ratkaisuosuma herätti närää Leicesterin puolella, sillä maaliin johtanutta Antoine Griezmannin rangaistuspotkua edelsi kontakti, joka hidastusten perusteella tapahtui rangaistusalueen ulkopuolella. Leicesterillä on kuitenkin kotonaan ensi viikolla vielä kohtuusaumat yllätykseen.

STT

Kuvat: