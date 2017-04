Ronaldo päätti kuivan kautensa upottamalla Bayernin

|

Real Madrid otti kiinnityksen välieräpaikkaan jalkapallon Mestarien liigassa, kun se kaatoi kahden jalkapallojätin kohtaamisessa vieraskentällä Bayern Münchenin 2-1 puolivälierien avausosassa. Madridilaisten voitokasta iltaa täydensi myös Atletico, joka kukisti kotonaan Leicesterin 1-0.

Bayernin vei avauspuoliajalla johtoon Arturo Vidal, mutta hänen iltaansa synkensi hukattu rangaistuspotku hieman ennen taukoa. Yläriman yli viuhuneella vedolla saattoi olla kalliskin hinta, sillä Real tuli toisella puoliajalla ohi ja hyviin asemiin ensi viikon kotiotteluaan ajatellen.

Cristiano Ronaldolla oli otteluun lähdettäessä kirpeä taakka takaraivossaan: edellinen maali Mestarien liigassa oli peräisin viime syyskuun lopulta. Sen jälkeen portugalilainen supermies tahkosi seuraavat kuusi Mestarien liigan peliään ilman osumaa, vaikka otteluissa kuusi maalisyöttöä kirjasikin.

Mutta kun putki katkeaa, se katkeaa sitten kunnolla. Minuuttia vaille 11 tunnin maalitauko painui historiaan 1-1-tasoituksella, joka tuli nätillä tavalla keskityksestä. Ja 77. minuutilla Ronaldo iski jälleen keskityksestä, tökkäämällä pallon Bayern-vahti Manuel Neuerin jalkojen välistä verkkoon.

Tuo voittomaali kirjasi samalla komeaa historiaa: se oli Ronaldolle sadas eurokentillä, ensimmäisenä kautta aikain. Ja Mestarien liigassa osumia hänellä on nyt 97. Tilastokakkonen Lionel Messi on kolmen maalin päässä.

Bayernin asemia heikensi Ronaldon maalien välissä Javi Martinezin ulosajo.

Madridissa Leicester piti toiveitaan yllä pitämällä suosikki-Atleticon yhdessä maalissa. Ratkaisuosuma herätti närää Leicesterin puolella, sillä maaliin johtanutta Antoine Griezmannin rangaistuspotkua edelsi kontakti, joka hidastusten perusteella tapahtui rangaistusalueen ulkopuolella. Leicesterillä on kuitenkin kotonaan ensi viikolla vielä kohtuusaumat yllätykseen.

STT

