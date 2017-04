Roskienpoltto aiheuttanut palonalkuja – palomestari muistuttaa huolellisuudesta

|

Kuiva sää ja kevät yhdistettynä roskienpolttoon ovat tänään aiheuttaneet muutamia palohälytyksiä pelastusviranomaisille Uudellamaalla. Palomestari Timo Tähtinen Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta muistuttaa pääsiäispyhinä roskienpolttoon ryhtyviä tarkkaavaisuudesta.

– Yleensä toiminta aloitetaan aamulla, kun sää on tyyni ja nätti. Päivän mittaan säätila muuttuu, mutta työn touhussa tuli ei välttämättä ole koko ajan silmän alla, hän kuvailee.

Tähtinen korostaa, että jos tuli lähtee liikkeelle esimerkiksi tuulen yllyttämänä kuivassa ruohikossa, nopea leviäminen voi tulla yllätyksenä. Polttaminen on kuitenkin kyettävä sammuttamaan jollakin tavalla, mikäli tilanne niin vaatii.

Palomestarin mukaan on tärkeää pitää riittävät välineet alkusammutukseen käden ulottuvilla. Lisäksi tulta on valvottava jatkuvasti, eli roskia ei välttämättä kannata polttaa ilman kaveria.

– Yksin ei voi olla joka paikassa, Tähtinen huomauttaa.

Mahdolliset ruohikko- ja metsäpalovaroitukset on niin ikään muistettava aina tarkistaa, ja jos tuli näyttää karkaavan kontrollista, apua on osattava pyytää ajoissa. Puhelu hätänumeroon ei kuitenkaan tarkoita, että itse voi laittaa kädet taskuun.

– Se, joka tikun raapaisee, on vastuussa tulesta. Vastuu ei siirry meille sittenkään, kun soitetaan 112:een, Tähtinen sanoo.

Tähtinen neuvoo myös huomioimaan ympäristön roskienpolttoon ryhtyessä. Jos savua syntyy runsaasti, jotkut naapurit tarttuvat herkästi puhelimeen ja soittavat apua – tai vihaisen puhelun polttajalle.

– Jos paljon savua menee naapurin tontille, ei siitä ainakaan sovun kannalta seuraa hyvää. Savusta voi olla myös terveydellistä haittaa.

Pääsiäisenä poikkeuksellisen kalseaa

Pääsiäistä vietetään poikkeuksellisen viileässä säässä. Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötilat nousevat maan eteläosassa plussan puolelle päivisin, mutta yöllä on pakkasta. Lapissa lämpötilat jäävät paikoin pakkasen puolelle päivälläkin.

Pääsiäisen lämpötila on noin viisi astetta keskiarvojen alapuolella. Etelä-Suomessa vuorokauden korkein lämpötila on huhtikuun puolivälissä pitkän ajan keskiarvon mukaan noin kahdeksan astetta. Lapissa vastaava keskiarvo on noin neljä astetta.

Pääsiäisen ajokeli voi paikoin olla liukas, jos sulamisvedet jäätyvät yön aikana tielle. Iltapäivällä ajokeli on pääosin hyvä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan selvää lauhtumista ei ole odotettavissa ensi viikollakaan.

STT

Kuvat: