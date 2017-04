|

Ruotsissa Haaparannan kaupungintalo on evakuoitu pommiuhkauksen vuoksi, kertoo muun muassa Aftonbladet verkkosivuillaan.

Lehden tietojen mukaan uhkaus on kohdistunut kunnan sosiaalitoimeen. Kiinteistö on eristetty, ja paikalla on sekä poliisin että pelastustoimen edustajia.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/6OwKo/bombhot-i-haparanda–stadshuset-utrymt

STT