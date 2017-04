Ruotsin poliisi: Tukholman iskun kuolonuhrien tunnistaminen kesken

|

Ruotsin poliisin mukaan Tukholman iskussa surmansa saaneiden tunnistaminen jatkuu edelleen. Asiaa kommentoineen poliisin tiedottajan mukaan kolmen kuolonuhrin tunnistaminen on edelleen kesken.

Poliisi ei tällä hetkellä kerro mitään tietoja jo tunnistetusta, neljännestä kuolonuhrista.

– Kun tunnistaminen on saatu loppuun ja olemme kertoneet omaisille, sitten kerromme asiasta, tiedottaja Towe Hägg sanoi TT:lle.

Ruotsalaislehti Expressen kertoi aiemmin, että yksi iskussa surmansa saaneista oli 11-vuotias tyttö. Asiasta ovat lehden mukaan kertoneet tytön omaiset. Poliisi ei ole vahvistanut tietoa.

Expressenin mukaan tyttö oli matkalla koulusta kotiin, kun isku tapahtui. Sukulaiset olivat etsineet tyttöä iskun jälkeen. Omaisille oli Expressenin mukaan kerrottu lauantaina, että tyttö on kuollut.

Tukholman perjantaisessa iskussa kuoli neljä ihmistä ja haavoittui 15. Lauantaina sairaalassa oli edelleen hoidossa 10 ihmistä, joista neljän vammat olivat vakavia. TT kertoi myöhään eilen illalla, ettei sairaalassa olevien haavoittuneiden tilassa ole tapahtunut muutosta.

Media raportoinut poliisioperaatioista

Ruotsin tiedotusvälineet kertoivat lauantai-iltana poliisioperaatioista Tukholmassa. Niiden mukaan operaatiot liittyivät pidätettynä olevaan uzbekistanilaiseen 39-vuotiaaseen mieheen, jota epäillään Tukholman perjantaisesta iskusta.

Aftonbladetin ja Expressenin mukaan kolme ihmistä otettiin kiinni Kungsholmenissa. Uutistoimisto TT on puolestaan kertonut, että ainakin yksi ihminen otettiin kiinni Vårbergissä.

TT:n mukaan poliisi ei vahvista, että tapahtumat Kungsholmenissa ja Vårbergissä liittyisivät perjantaiseen iskuun. Poliisista kerrotaan, että uusia pidätyksiä ei ole tehty.

Poliisin tiedottaja Hägg sanoo TT:lle, että poliisitutkinta on koko ajan meneillään, mutta hän ei kerro mitään tarkkoja tietoja kuten esimerkiksi alueita, joissa poliisi on jatkanut iskun tutkintaa.

Tavaratalo peruu alennusmyynnin

Tavaratalo Åhléns peruu suunnittelemansa alennusmyynnin. Tavaratalo ilmoitti eilen, että se aikoo myydä alennuksella terrori-iskussa savusta vaurioituneita tavaroita. Ilmoitus raivostutti ihmiset.

Åhlénsin mukaan tavarataloa ei avata tänään lainkaan, vaan kaikki vaurioituneet tavarat poistetaan. Tavaratalo avataan vasta huomenna.

Åhlens pyysi myös anteeksi koko suunnitelmaansa alennusmyynnistä.

http://www.expressen.se/nyheter/anhoriga-11-aringen-ett-av-dodsoffren/

STT

Kuvat: