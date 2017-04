Ruotsin poliisi uskoo, että 39-vuotias uzbekistanilaismies teki terrori-iskun

|

Ruotsin poliisi uskoo, että pidätettynä oleva 39-vuotias uzbekistanilaismies teki perjantaisen terrori-iskun. Poliisin mukaan tähän viittaavat kuulustelut, tekniset todisteet ja valokuvat, kerrottiin poliisin tiedotustilaisuudessa.

Poliisin pidättämää toista miestä epäillään puolestaan osallisuudesta iskuun. Poliisi on myös ottanut lisää ihmisiä kiinni yön ja päivän aikana.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo väistyy tutkinnan johdosta, ja sitä jatkaa poliisi.

”Ette ole yksin – koko Ruotsi on tukenanne”

Pääministeri Stefan Löfven muistutti Tukholman muistotilaisuudessa pitämässään puheessa, etteivät uhrien omaiset ole yksin.

– Olen ajatellut niin paljon teitä, jotka perjantaina menetitte jonkun, jota rakastitte enemmän kuin mitään muuta. Haluan vain sanoa: Te ette ole yksin. Koko Ruotsi on tukenanne, pääministeri sanoi.

– Yhteisöllisyytemme tulee aina olemaan vahvempi kuin ne voimat, jotka yrittävät meitä näin repiä, Löfven jatkoi.

Löfven muisti puheessaan myös Belgian ja Britannian kansalaisia, jotka menettivät perjantaina henkensä.

Tilaisuuteen ottavat osaa muun muassa kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia, kruununprinsessa Victoria ja prinssi Carl Philip. Paikalla on myös valtiopäivien, kunnallis- ja maakuntahallinnon ja diplomaattikunnan edustajia.

Media: Iskusta epäilty ei uskonnollinen

Tukholman epäilty iskijä ei ollut uskonnollinen, vaan piti juhlimisesta ja alkoholista, kertoo ruotsalaismedia. Mies oli jäänyt työttömäksi vuodenvaihteessa, minkä jälkeen hän oli kuluttanut aikaansa lähinnä tupakkaa poltellen ja nukkuen.

Iltapäivälehti Expressenin mukaan epäilty on 39-vuotias Rahmat Akilov, neljän lapsen isä, jonka perhe on edelleen Uzbekistanissa. Hän oli tullut Ruotsiin vuonna 2014, jolloin haki oleskelulupaa. Heinäkuussa viime vuonna hänen hakemuksensa hylättiin. Joulukuussa Akiloville annettiin neljä kuukautta aikaa poistua maasta. Kun näin ei käynyt, hänet etsintäkuulutettiin helmikuussa, mutta poliisi ei löytänyt miestä.

Akilov oli useaan otteeseen Facebookissa jakanut äärijärjestö Isisin propagandafilmejä. Expressenin mukaan hänen Facebook-kontaktejaan on yhdistetty islamilaiseen Hizb ut-Tahrir -ryhmään. Expressenin siteeraaman venäläismedian mukaan Akilov olisi myös käynyt ennen iskua sosiaalisessa mediassa keskusteluja Isis-kontaktinsa kanssa ja kysynyt muun muassa ohjeita pommin tekoon.

Iskun jälkeen Akilov oli venäläismedian mukaan valitellut, ettei se onnistunut hyvin, koska hän ei pystynyt ajamaan riittävän monen ihmisen päälle.

Akilovin naistuttava kertoi Aftonbladetille, ettei mies hänestä vaikuttanut mitenkään uskonnolliselta.

– Hän tuli Ruotsiin töihin, koska halusi lähettää rahaa perheelleen. Ei hän koskaan puhunut politiikasta tai uskonnosta tai rukoillut viittä kertaa päivässä, nainen kertoi.

Akilovin vuokrafirman kautta asbestin purkutöihin viime vuonna palkannut Pierre Svensson sanoi miehen olleen ”varautunut”.

– Hän ei erottunut joukosta, vaan teki työnsä. Ei häntä voi sosiaalisena pitää: me kerroimme hänelle, mitä piti tehdä, ja hän teki sen. Hän ei osannut paljoakaan ruotsia, Svensson sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Expressen kertoi jo eilen, että Akilov olisi tunnustanut teon ja kertonut tutkijoille ”olevansa tyytyväinen, koska oli tehnyt sen, mitä oli halunnutkin”.

Åhléns avasi ovensa Tukholmassa

Tukholmassa tavaratalo Åhléns avasi tänään ovensa ensimmäistä kertaa perjantaisen terrori-iskun jälkeen.

Åhlénsin oli määrä avautua jo eilen. Tuolloin tavaratalon piti myydä iskussa vahingoittuneita tavaroita alennusmyynnissä, mutta se perui aikeensa saatuaan roppakaupalla vihaista palautetta.

– Pyydämme anteeksi huonoa päätöstämme. Sokaistuimme, koska halusimme avata uudestaan nopeasti. Haluamme seistä arvojemme ja avoimen yhteiskunnan takana. Tämä oli kuitenkin huono päätös, ja huonoja päätöksiä pitää muuttaa, perusteli tavaratalon toimitusjohtaja Gustaf Öhrn alennusmyyntipäätöstä ja sen pyörtämistä.

– Tarkoituksenamme ei koskaan ollut ansaita tällä. On todella onnetonta, jos päätöksemme on käsitetty niin, Öhrn jatkaa.

Vahingoittuneet tavarat on vedetty pois myynnistä.

