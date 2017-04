Ruotsin rajalla voidaan kysyä passia iskun takia – Tukholman liikenteessä tänään viiveitä

|

Ruotsi on kiristänyt rajatarkastuksia Tukholmassa tapahtuneen epäillyn terrori-iskun takia.

Poliisi voi tehdä tarkastuksia sisärajoilla, lentokentillä ja naapurimaiden rajoilla rannikolla. Kyseessä on poikkeus Schengen-sopimuksen vapaan liikkuvuuden sääntöön.

Viranomaisten mukaan matkustajien tulee ottaa Ruotsiin matkustaessaan mukaan passi tai muu kansallinen henkilötodistus.

Henkilökuntaa rajatarkastuksiin on lisätty jo ainakin Juutinrauman sillalle.

Ruotsin hallitus on vahvistanut poliisihallituksen päätöksen rajatarkastusten kiristämisestä kymmeneksi päiväksi, kertoo rajapoliisipäällikkö Patrik Engström Twitterissä.

Tukholman liikenteessä tänään viiveitä kuorma-autoiskun takia

Tukholman liikenteessä voi tänään olla viivästyksiä ja poikkeusjärjestelyjä kaupungissa eilen tapahtuneen terrori-iskun takia. Asiasta kertoo muun muassa Aftonbladet.

Junaliikenteessä voi olla viivästyksiä. Metro kulkee liki normaalisti, mutta tapahtumapaikan eli keskustan Drottninggatanin lähellä olevia metrosisäänkäyntejä on poissa käytöstä.

Keskustassa tapahtumapaikan lähellä on yhä poliisin eristämiä alueita. Poliisin tutkinta jatkui paikalla yöllä.

STT

Kuvat: