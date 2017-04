Ruotsin rajalla voidaan kysyä passia Tukholman iskun takia

|

Ruotsi on kiristänyt rajatarkastuksia Tukholmassa tapahtuneen epäillyn terrori-iskun takia.

Poliisi voi tehdä tarkastuksia sisärajoilla, lentokentillä ja naapurimaiden rajoilla rannikolla. Kyseessä on poikkeus Schengen-sopimuksen vapaan liikkuvuuden sääntöön.

Viranomaisten mukaan matkustajien tulee ottaa Ruotsiin matkustaessaan mukaan passi tai muu kansallinen henkilötodistus.

Henkilökuntaa rajatarkastuksiin on lisätty jo ainakin Juutinrauman sillalle.

Ruotsin hallitus on vahvistanut poliisihallituksen päätöksen rajatarkastusten kiristämisestä kymmeneksi päiväksi, kertoo rajapoliisipäällikkö Patrik Engström Twitterissä.

STT

Kuvat: