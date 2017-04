Ruotsin turvallisuuspoliisi oli saanut vihjeen epäillystä iskijästä

|

Epäilyt Tukholman iskusta pidätetyn miehen syyllisyydestä ovat vahvistuneet tutkinnan aikana, kertoo Ruotsin poliisi. Poliisi ei ole vielä pystynyt sulkemaan pois mahdollisuutta, että iskussa olisi ollut mukana muita ihmisiä.

– Mikään ei viittaa siihen, että meillä olisi väärä henkilö, sanoi poliisikomentaja Dan Eliasson lehdistötilaisuudessa.

Eliassonin mukaan vielä ei kuitenkaan voida sulkea pois mahdollisuutta, että iskussa olisi useampia tekijöitä.

Mies otettiin kiinni eilen Märstan taajamassa Tukholman terrori-iskuun liittyen. Syyttäjänlaitoksesta kerrottiin aikaisin aamulla Ruotsin televisio SVT:lle, että mies pidätettiin todennäköisin syin epäiltynä terroristisista murhista.

Poliisi ei tiedotustilaisuudessa ottanut kantaa siihen, oliko kuorma-autossa pommi. Hytissä kerrottiin olleen jotain sinne kuulumatonta, jota tutkitaan edelleen.

Poliisi ei myöskään halua sanoa, oliko iskua suunniteltu ennakkoon.

Säpo oli saanut vihjeen

Syyttäjä Hans Ihrman vahvistaa, että kiinni otettu 39-vuotias mies on lähtöisin Uzbekistanista. Ihrman ei kommentoi mediatietoja miehen taustasta tai mahdollisista Isis-sympatioista. Hänen mukaan siitäkään ei ole varmaa tietoa, kuinka kauan mies on ollut Ruotsissa.

Mediatietojen mukaan pidätetty on työskennellyt rakennusalalla. Ruotsalaislehti Aftonbladet on myös kertonut, että miehellä on Facebook-tilinsä perusteella Isis-sympatioita. Aftonbladetin mukaan poliisi epäilee miehen ajaneen Tukholman iskussa käytettyä kuorma-autoa.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo kertoi saaneensa vihjeen miehestä viime vuonna. Vihje ei kuitenkaan liittynyt ääriaineksiin, ja miestä pidettiin pikkutekijänä. Mies ei ole liittynyt mihinkään Säpon parhaillaan tutkimaan tapaukseen.

Viranomaiset eivät kommentoineet lehtitietoja, joiden mukaan kiinni otettu mies olisi myöntänyt syyllisyytensä iskuun.

Myöskään tapahtumien tarkasta kulusta ei vielä ole kerrottu. Aftonbladet-lehden mukaan epäilty pakeni iskun jälkeen metroon, mutta ei ehtinyt kyytiin, minkä vuoksi hän palasi kadulle. Valvontakamerakuvista näkee, kuinka verinen ja haavoittunut mies kulkee T-Centralenilta Tukholman päärautatieasemalle, jossa hän nousee lentokentälle menevään Arlanda Express-junaan. Arlandasta matka jatkui bussilla Märstaan. Mies jäi kiinni, kun hän oli käyttäytynyt omituisesti kaupassa ja henkilökunta oli tehnyt ilmoituksen poliisille.

Poliisi vaikenee kiinnioottohuhuista

Poliisi ei myöskään kertonut, onko iskuun liittyen tehty muita kiinniottoja. Ruotsalaislehti Expressenin mukaan vahvistamaton kiinniotto olisi tapahtunut Tukholmassa Hjulstassa. Paikalla oli lehden mukaan poliisioperaatio, ja poliisi vei paikalta yhden ihmisen käsiraudoissa. Myös Aftonbladet-lehden mukaan Hjulstan alueen asukkaat ovat kertoneet poliisin tehneen operaation asuinrakennukseen. Aftonbladetin lähteiden mukaan Hjulstassa kiinni otetulla on yhteyksiä aiemmin Märstassa kiinni otettuun mieheen.

Säpon johtaja Anders Thornberg vakuutti, että viranomaiset tekevät kaikkensa tapauksen selvittämiseksi.

– Me olemme tehneet töitä vuorokauden ympäri ja jatkamme töitä, Thornberg sanoi.

Uhrien kansallisuudet eivät tiedossa – suomalaisuhrien mahdollisuutta ei voi sulkea pois

Poliisi ei ole saanut vahvistettua kaikkien Tukholman iskussa kuolleiden henkilöllisyyttä, joten uhreista ei iltapäivän tiedotustilaisuudessa haluttu kertoa tarkemmin.

Jo aiemmin on kerrottu, että yliajoissa kuoli neljä ihmistä ja haavoittui 15. Tukholman läänin edustajan mukaan sairaalassa oli iltapäivällä edelleen kymmenen ihmistä, joista neljällä on vakavia vammoja ja kaksi on tehohoidossa.

Tukholman läänin johtava lääkäri Johan Bratt kertoi jo aiemmin, että sairaalassa olleista kahdesta lapsesta toinen onvoitu kotiuttaa.

Uhrien kansallisuuksista ei toistaiseksi ole tietoa. Suomen ulkoministeriöllä ei myöskään ole tietoa siitä, että Tukholman uhrien joukossa olisi suomalaisia. Ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä on kuitenkin sanottu STT:lle, että suomalaisuhrien mahdollisuutta ei voi vielä sulkea pois.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/BaA97/den-gripna-har-visat-sympatier-med-is

http://www.expressen.se/

STT

Kuvat: