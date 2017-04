Ruuankuljetuspalvelut keskittyvät eteläisen Suomen kaupunkeihin

|

”Olemme kaupungissasi”, Foodoran suomenkielisillä verkkosivuilla sanotaan, mutta toistaiseksi yhtiön lähetit kuljettavat ruokaa vain neljällä suomalaisella paikkakunnalla. Maailmalla ruuankuljetuspalvelu toimii 53 kaupungissa ja on monessa maassa alansa markkinajohtaja.

– Tavoitteena on laajentua kaikkiin Suomen suuriin kaupunkeihin, Foodoran pr-päällikkö Melina Curiqueo kertoo.

– Harkitsemme parhaillaan seuraava kohdetta.

Kohteen pitää olla sellainen, että valtaosa tilauksista voidaan kuljettaa polkupyörillä. Siis riittävän tiiviisti rakennettu, iso kaupunki.

– Haluamme pitää lupauksen lämpimänä kuljetetusta ruoasta, joten matkojen tulee pysyä samanlaisina kuin nykyisissä kaupungeissa, Curiqueo sanoo.

Wolt katsoo Pohjoismaihin ja Baltiaan

Toinen suuri kuljetuspalvelu, suomalaislähtöinen Wolt on laajentanut toimintaansa Helsingistä Turkuun, Tampereelle, Tukholmaan, Tallinnaan, Kööpenhaminaan ja viimeisimpänä Espooseen. Juhani Mykkänen, yksi yrityksen perustajista, kertoo katseen kohdistuvan tällä hetkellä Pohjoismaihin ja Baltiaan.

– Meitä kiinnostavat kaikki Suomen kymmenen suurinta kaupunkia. Katsomme, millainen ravintolavalikoima niissä on ja mihin laajentumista asiakaspalautteissa toivotaan eniten.

Pitemmällä aikavälillä tavoitteet ovat korkeammalla. Mykkäsen mukaan Woltin missio on olla se palvelu, jota ihmiset ensimmäisenä ajattelevat, kun heillä on nälkä. Koko maailmassa.

– Moni ajattelee, että Wolt on ruuankuljetusfirma, ja mehän tosiaan kuljetamme ruokaa. Mutta oikeasti olemme ravintolaruokaan keskittyvä teknologiayritys.

Tallinnassa Wolt on kokeillut annosten kuljettamista robottien avulla. Mykkänen kertoo, että robotit ovat hyvä täydentävä vaihtoehto lyhyillä väleillä, mutta yli kilometrin kuljetusmatkaan tarvitaan jo ihminen.

Lähitulevaisuudessa perustetaan todennäköisesti yhä enemmän ravintoloita, joilla ei ole ollenkaan asiakaspaikkoja. Woltissa on jo nähty sellaisia. Wolt only -ravintolat voivat myydä annoksia halvemmalla, koska niiden ei tarvitse maksaa yhtä suurta vuokraa, ostaa huonekaluja tai palkata tarjoilijoita kuten tavallisten ravintoloiden.

Puhelimen avulla ruokaa voi tilata monella muullakin sovellukselle kuten kymmenissä kaupungeissa toimivalla Pizza-onlinella. Siinä kuljetuksen hoitaa kuitenkin ravintola itse.

STT

