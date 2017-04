Sähköinen elämä

|

JUHA RUUSUVUORI. Kyllä maar ennen vanhaan maailmassa oli enemmän sähköä. Näin ajattelin, kun sähköfirmani jälleen ilmoitti katkosta.

Jakeluyhtiön pääkonttori tuntuu sijaitsevan pörssimaailman virtuaalitodellisuudessa. Ennen vanhaan ei sähkökatkoja ollut näin usein, joten sähköäkin varmaan oli enemmän.

Ystävällisessä kortissaan yhtiö kertoi, että katko voi kestää kolme tuntia iltapäivästä, jolloin kaikki istuvat tietokoneillaan jopa täällä Kemiönsaarella. Sen sijaan se ei kertonut, miten mahdollinen kolmen tunnin ansionmenetys korvattaisiin minulle. Tuossa ajassahan melkein kirjoittaa kolumnin Salkkariin.

Joten aloin kuvitella pimeässä huoneessa ja sain ajatuksen tähän kolumniin. Kiitos siitä, Caruna! Tässäpä päivä sähköttä:

Klo 7.15 ylös sängystä. Öljylampun sytyttelyä. Tiukka aamujumppa, sillä talo on yön aikana kylmentynyt.

Klo 7.30 alas keittiöön ja tuli puuhellaan, vesikattila päälle lämpenemään.

Klo 7.35 säntään olohuoneeseen ja tungen puut Tulikivi-uuniin. Loikin takaisin keittiöön, tuli hellassa on taas sammunut.

Klo 8.00 teevesi kiehuu. Juon teetä vaimoni kanssa, joka parhaillaan voimistelee viltin alla pysyäkseen lämpimänä.

Klo 8.10 juoksen ympäri taloa tarkastaakseni, etteivät kynttilät enää pala.

Klo 8.20 menen nostamaan käsivoimin autotallin oven, että vaimo pääsee kaasuttamaan tiehensä kylmällä autolla.

Klo 8.25 kylmälle työhuoneelle. Puuta Porin Mattiin ja lisää jumppaa, kamiina on kylmennyt täysin yön aikana.

Klo 8.45 kaivan esiin 40-luvun Olympia kirjoituskoneen, joka on saksalaista asemetallia. Se toimii hyvin ja siinähän pysyy lämpimänä, kun hakkaa kolumnia paperille. Jawohl!

Klo 10.45 kirmaisen taloon sulkemaan uunin pellin.

Klo 11.00 mieleni janoaa laskujen maksuun. Ei ole tietokonetta sähköttä, joten otan taksin Kemiöön, missä sijaitsee lähipankkimme. Taksi maksaa 120 euroa.

Klo 11.45 liftaan takaisin työpaikalle ja suljen pellin. Menen kotiin syömään haaleaa uunipuuroa lounaaksi.

Klo 12.15 otan nokoset ja uneksin uusista energialähteistä.

Klo 12.45 nousen ylös, sillä Winston Churchillin mukaan yli puolen tunnin päiväunia ei kannata nukkua.

Klo 13.00 laitan puuta hellaan saadakseni kahvia.

Klo 13.15 hyökkään jälleen Olympia-kirjoituskoneen kimppuun. Alkaa tulla kuuma kirjoittaessani reklamaatioita vakuutusyhtiöille, jätefirmalle ja pankeille.

Klo 14.00 alan suunnitella uutta romaania. Se on parempi tehdä ulkona, koska sisälle on levinnyt unettava lämpö. Menen meren rantaan katsomaan auringonlaskua. Alkaa olla turhan hämärää kirjoittamiseen ja työhuonekin jäähtyy taas.

Lopun iltaa heittelen hissukseen klapuja tulikiviuuniin ja muistelen aikaani partiossa. Paistamme makkaraa. On vielä mentävä kylille lähettämään kolumni ja reklamaatiot postin välityksellä. (Se onkin aivan toisen tason kertomus…) Täällä saaristossa osaamme toki elää vaikka ilman sähköä.

Jos emme olisi facebook-riippuvaisia.

Kirjoittaja on Taalintehtaalla asuva kirjailija.