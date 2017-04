Sähköisen vaaliluettelon virhemerkinnät hankaloittivat äänestystä useissa kunnissa

|

Sähköisen vaaliluettelon virhetiedot ovat hankaloittaneet kuntavaalien äänestystä aamulla useassa kunnassa. Oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen vahvistaa, että ongelmat johtuivat vaalien kenraaliharjoituksissa vaaliluetteloon jääneistä tiedoista, joita ei ollut poistettu.

Virheen vuoksi tietokone näytti, että äänioikeutettu olisi jo käynyt äänestämässä, vaikka se ei pitänyt paikkaansa. Aaltosen käsityksen mukaan ongelmia on ollut korkeintaan viidessätoista kunnassa ja niissä useimmiten vain yhdellä äänestysalueella. Sielläkään virhetieto ei ole koskenut kaikkia alueen äänestäjiä, vaan yksittäisiä ihmisiä.

– Siellä on joitakin yksittäisiä tapauksia ollut, joissa henkilölle on kerrottu, että hän on käynyt jo äänestämässä, vaikka näin ei ollut. Useimmissa tapauksissa tilanne on saatu käsittääkseni korjattuakin. On selvitetty virheen syy, Aaltonen sanoo.

Aaltosen mukaan ongelmat huomattiin heti aamulla ja ne oli selätetty kello 10:een mennessä. Tilanne korjattiin ottamalla käyttöön paperinen vaaliluettelo.

Aaltosen tiedossa on yksi henkilö, joka oli ongelman vuoksi poistunut vaalipaikalta ilman äänestämistä.

Ongelmista kertoi Yle. Sen mukaan ainakin Nakkilassa Satakunnassa äänestäjiä poistui äänestyspaikalta sillä välin, kun virkailijat selvittelivät asiaa. Myöhemmin virkailijat soittivat ihmisiä läpi ja houkuttelivat palaamaan uurnille. Nakkilan ohella virheellisistä tiedoista on kärsitty ainakin Kaustisella Keski-Pohjanmaalla.

Sähköistä vaaliluetteloa on käytetty jo useissa aiemmissa vaaleissa. Nyt se on ollut käytössä noin 120 kunnassa ja noin 500 äänestysalueella. Käytännössä se tarkoittaa, että paikallinen vaaliluettelo on tietokoneella eikä tulostettuna paperille.

Äänestys täydessä vauhdissa

Kuntavaalien äänestys on parhaillaan käynnissä ympäri maata. STT:n soittokierroksen perusteella näyttää siltä, että äänestys sujuu tavanomaiseen tahtiin.

Äänestysaktiivisuutta ei vielä voi arvioida tarkemmin, mutta monissa isoissa kaupungeissa äänestettiin ennakkoon viime kuntavaaleja enemmän.

Esimerkiksi Helsingin keskusvaalilautakunnasta kerrotaan, että äänestys on sujunut suhteellisen vilkkaasti. Ajoittain on ollut myös jonoja, mikä on kuitenkin normaalia vaalipäivinä.

– Silmämääräinen mittari on, että kyllä tuolla ihmisiä käy äänestämässä jatkuvana virtana, sanoo Helsingin keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Juha Viertola.

Viertolan mukaan vaalit sujuvat järjestäjien näkökulmasta aika hyvin eikä tiedossa ole mitään erityisiä huomioita. Maininnan saa kuitenkin viime päivinä kohonnut vaalitunnelma.

– Jos on tiedossa tiukkaa vaalia, se varmaan innostaa äänestämään, Viertola uskoo.

Tampereella vilkastui lounasaikaan

Tampereen keskusvaalilautakunnasta arvioidaan, että aamupäivällä äänestyspaikoilla vaikutti rauhalliselta, mutta lounasaikaan vilkastui. Iltapäivän alkaessa ihmisiä riitti jo pieneksi jonoksi asti.

– Sillä perusteella vaikuttaa ihan hyvältä, sanoo Tampereen keskusvaalilautakunnan sihteeri Jani Hovila.

Myöskään Tampereella ei itse äänestykseen ole liittynyt mitään mainittavaa.

Myös Tampereella ennakkoäänestysaktiivisuus nousi viime kuntavaaleista.

– Mielenkiinnolla seurataan sitä, miten sitten on vaalipäivänä. Onko ihmisiä siirtynyt äänestämään aiempaa enemmän ennakkoon vai nouseeko (äänestys)prosentti, Hovila sanoo.

Turussa äänestäjät lähteneet aktiivisesti liikkeelle

Turussa kuntavaalien äänestäjät ovat lähteneet vilkkaasti liikkeelle, kerrotaan Turun keskusvaalilautakunnasta.

– Ennen puoltapäivää oli jopa jonoja joissain paikoissa. Vaalipäivä on lähtenyt käyntiin ihan mukavasti, kertoo Turun keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Ilkka Sepponen.

Turussa myös äänestettiin ennakkoon ahkerammin kuin edellisissä kuntavaaleissa.

Lahden keskusvaalilautakunnan mukaan vaalipäivä on sujunut tavalliseen tahtiin. Pirttiharjun alueen vaalilautakunnan puheenjohtajan Jaakko Virkajärven mukaan äänestäjät ovat olleet hyvällä tuulella.

– Ihmiset ovat olleet positiivisella tuulella, välillä on hyvä huulikin lentänyt. Muutoksia aiempiin vaaleihin ei näy, suuntaan taikka toiseen. Meillä oli tässä pieni sähkökatkos, mutta ei sekään haitannut, Virkajärvi kertoo.

