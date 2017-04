Saija Saarnisto kruunattiin The Voice of Finland -voittajaksi

|

The Voice of Finland -laulukilpailun voittajaksi julistettiin pitkäperjantai-iltana Saija Saarnisto. Kokkolalainen Saarnisto kilpaili ohjelmassa Redraman valmennettavana.

Voittaja sai 38,5 prosenttia annetuista yleisöäänistä.

Turussa järjestetyssä finaalissa neljä kilpailijaa esiintyi sekä soolona että yhdessä tähtivalmentajansa kanssa. Saarniston esittämä soolokappale oli Laura Närhen Mä annan sut pois, ja valmentajansa kanssa hän lauloi Jay Z:n ja Justin Timberlaken Holy Grailin.

Toiseksi kisassa sijoittui Anna Puun valmentama Aksel Kankaanranta. Kolmossijan vei Michael Monroen tiimissä kilpaillut Andrea Brosio ja neljänneksi tuli Olli Lindholmin valmentama Tiina Nyyssönen.

Nyt nähty The Voice of Finland -kausi oli ohjelman kuudes tuotantokausi.

STT

