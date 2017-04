SAK:n ex-puheenjohtajasta Lauri Lylystä SDP:n ehdokas Tampereen pormestariksi

|

SDP:n ehdokas Tampereen pormestariksi on SAK:n entinen puheenjohtaja Lauri Lyly. Asiasta kertoi kunnallisjärjestön edustajiston puheenjohtaja Atanas Aleksovski.

Lyly aloittaa pormestarikoalition kokoamisen. Pormestarius varmistuu, jos hän saa valtuuston enemmistön tuen. Muutoin vetovastuu siirtyy kokoomuksen pormestariehdokkaalle Anna-Kaisa Ikoselle. Hän on nykyinen pormestari.

Pormestarikeskustelussa esillä ollut SDP:n kansanedustaja Sanna Marin ilmoitti keskiviikkona blogissaan, ettei ole käytettävissä pormestaritehtävään.

Marin sanoo, ettei ole valmis jättämään tehtäviään valtakunnanpolitiikassa. Hän on kansanedustaja ja SDP:n ensimmäinen varapuheenjohtaja.

– Valintaani helpottaa tieto siitä, että Tampere saa varmasti hyvän sosialidemokraattisen pormestarin tulevalle valtuustokaudelle, Marin kertoo blogissaan.

SDP oli kuntavaalien suurin puolue Tampereella, ja Marin keräsi eniten henkilökohtaisia ääniä, lähes 5 800.

– Jatkan työtä kaupungin ja tamperelaisten ihmisten eteen kaupunginvaltuutettuna, hän kirjoittaa.

Muita esillä olleita tamperelaisia demareita olivat kansanedustajat Pia Viitanen ja Jukka Gustafsson sekä Aleksovski. Myös Viitanen kertoi Facebookissa ja Twitterissä, ettei ole käytettävissä tehtävään.

Tampereella SDP ei ennen kuntavaaleja nimennyt pormestariehdokastaan. Pormestari valitaan kesäkuun puolivälissä.

Helsingissä SDP:n vaihtoehdot vähenevät

Helsingissä SDP:llä näyttää olevan vaikeuksia löytää apulaispormestarin tehtävään sopivaa henkilöä. Helsinki siirtyy kesäkuussa pormestarimalliin, ja puolue on saamassa kuntavaalituloksen perusteella yhden apulaispormestarin paikan.

Helsingin Sanomat kertoi tiistaina, että puolueen vaikutusvaltaisimpiin poliittikkoihin viime vuosien aikana kuulunut Pilvi Torsti ei ole käytettävissä tehtävään. Jo aiemmin pormestariehdokas, kansanedustaja Tuula Haatainen on kieltäytynyt apulaispormestarin tehtävästä.

Helsingin piirihallituksesta ei kerrota, onko muita nimiä soviteltu tehtävään tai onko muita jo kieltäytynyt siitä.

– En voi ottaa kantaa, ketä esitämme. Meillä on onneksi useita päteviä vaihtoehtoja, sanoi piirihallituksen varapuheenjohtaja Antti Koskela STT:lle.

SDP:ssä kuntavaalien äänikuningasta, kokoomuksen Jan Vapaavuorta pidetään selkeänä valintana itse pormestariksi.

– Meillä ei ole suunnitelmaa haastaa sitä. Tämän vaalituloksen jälkeen olisi vaikeaa leipoa siihen tehtävään ketään muuta, Koskela sanoi.

Apulaispormestariksi valittavan henkilön on oltava valtuutettu tai varavaltuutettu.

STT

