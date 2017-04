Salkkari-näyttelijät kurottamassa valtuustoihin, Jethro ja kiinteistökuningatar Kaisa myös läpi

|

Valtuustoihin oli ponnistamassa monia televisiosta tuttuja, kun kuntavaalien ääntenlaskenta läheni loppuaan. Yksi tunnetuimmista oli julkkiskiinteistönvälittäjä Jethro Rostedt (kok.), joka oli kurottamassa valtuustoon Turussa. Myös toinen television kiinteistönvälittäjä, kiinteistökuningatar Kaisa eli Kaisa Liski (kesk.) oli pääsemässä valtuustoon Hausjärvellä.

Monella julkisuudesta tutulla ehdokkaalla on tausta Salatut elämät -televisiosarjassa.

Helsingissä oli ehdolla näyttelijä Jasmin Hamid (vihr.), joka on saamassa paikan. Helsingin Sanomien mukaan Salatut elämät -näyttelijöitä on ehdolla myös Porvoossa, jossa Pete Lattu (vihr.) on menossa valtuustoon, sekä Nurmijärvellä, jossa Hanna Kinnunen (vihr.) on saamassa paikan.

Salatuissa elämissä samoin näytellyt Anneli Meriläinen-Ranta (vihr.) on jäämässä Tampereella ilman paikkaa.

Mikki Kauste saamassa paikan Espoossa

Julkisuudesta tutuista ehdokkaista valtuustopaikassa oli myöhään illalla kiinni myös näyttelijä Satu Silvo, joka on vihreiden ehdokkaana Helsingissä.

Kuopiossa olivat ehdolla kirjailija Marko Kilpi (kok.), näyttelijä Ismo Apell (kesk.) sekä jalkapallovalmentaja Atik Ismail (vas.). Kilpi oli saamassa paikan kirkkaasti, samoin Apell. Ismail oli varalla.

Helsingissä ilman paikkaa olivat jäämässä muun muassa taiteilija Aira Samulin (kok.), tv-meteorologi Lea Saukkonen (kok.), Pertti Kurikan Nimipäivät -yhtyeestä tuttu Sami Helle (kesk.) ja entinen tv-juontaja Tino Singh (vihr.). Muusikko Virve ”Vicky” Rosti (kok.) oli varalla Vantaalla.

Muusikoista Egotrippi-yhtyeen Mikki Kauste (vihr.) oli nappaamassa valtuustopaikan Espoossa, samoin ulkomaantoimittajana tunnettu Rauli Virtanen (vihr.).

Niemisen loikka liian lyhyt

Urheilumaailmasta tutuista ex-jääkiekkomaalivahti Jukka Tammi (kok.) pääsi Pirkkalan valtuustoon.

Uimari Ari-Pekka Liukkonen (vihr.) oli pääsemässä valtuustoon Jyväskylässä, hiihtomestari Juha Mieto (kesk.) päätyi Kurikassa varalle.

Mäkihyppääjä Toni Niemisen (kok.) äänisaalis Oulussa jäi vaatimattomaksi. Hän oli saanut Oulussa 64 ääntä.

Sipilän vaimo kirkkaasti läpi

Pääministeri Juha Sipilän puoliso Minna-Maaria Sipilä (kesk.) pääsi kuntavaaleissa kirkkaasti läpi Kempeleen valtuustoon. Kun Kempeleen ääntenlaskenta oli valmis, Sipilä oli saanut 272 ääntä eli toiseksi eniten koko kunnassa.

Juha Sipilä itse ei ollut kuntavaaleissa ehdolla. Äänestäessään ennakkoon Sipilä kommentoi äänestäneensä naista, ja että valinnalle oli hyvät perustelut.

Myös Sipilän avustajakaarti näytti saavan ainakin yhden valtuustopaikan näissä kuntavaaleissa, kun äänistä oli puoli kahdentoista aikaan illalla laskettu koko maassa laskettu runsas 90 prosenttia. Paikan oli saavuttamassa Sipilän EU-neuvonantaja Riikka Pakarinen Espoossa.

Rinteen vaimolle paikka, tyttäret varalla

Myös SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen vaimo, suunnittelija Heta Ravolainen-Rinne (sd.) oli menossa valtuustoon Mäntsälässä samoin kuin Antti Rinne. Sen sijaan Antti Rinteen tyttäret Ilona Rinne (sd.) ja Roosa Rinne (sd.) olivat Lahdessa valtuuston ulkopuolella, mutta molemmat varalla.

Helsingissä ehdolla olivat kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd.) ja hänen tyttärensä Eveliina Heinäluoma (sd.). Heistä molemmat olivat saamassa valtuustopaikan. Helsingin valtuustoon oli yltämässä myös kansanedustaja Hjallis Harkimon (kok.) poika, yrittäjä Joel Harkimo (kok.).

Kansanedustaja Mikko Alatalo (kesk.) ja hänen vaimonsa Seija Alatalo (kesk.) olivat ehdolla Tampereella. Pariskunnasta Seija Alatalo oli jäämässä ilman valtuustopaikkaa, kun taas Mikko Alatalo oli saamassa paikan.

