Salossa kaksi miestä loukkaantunut vakavasti ulosajossa

Salossa Lounais-Suomessa kaksi miestä on loukkaantunut vakavasti Perniöntiellä sattuneessa liikenneonnettomuudessa. Päivystävän palomestarin mukaan ohikulkija oli löytänyt tieltä pellolle ajautuneen henkilöauton, josta loukkaantuneet löytyivät.

Palomestarin mukaan kyseessä olivat nuori ja tätä vanhempi mies.

Päivystävän palomestarin mukaan auto oli ajautunut ulos tieltä arviolta 15-20 metriä. Onnettomuuspaikalta on Salon keskustaan noin kolme kilometriä. Onnettomuus tapahtui Mahtinaisentien risteyksen lähellä loivassa mutkassa. Auto oli onnettomuuden sattuessa matkalla Salon suunnasta Perniöön.

Loukkaantuneet on viety Turun yliopistolliseen keskussairaalaan.

Tiedossa ei ole, mihin aikaan ulosajo on tapahtunut. Hälytyskeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta puoli kolmen jälkeen aamulla.

STT