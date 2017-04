Sanna Marinin siivittämä SDP nousi Tampereella kokoomuksen ohi – Li Andersson Turun äänikuningatar

|

Tampereella SDP onnistui pitämään kokoomuksen takanaan kuntavaaleissa, vaikka kokoomus kuroikin eroa kiinni ääntenlaskennan edetessä. Kun kaikki äänet oli laskettu, SDP oli saanut 22,1 prosenttia äänistä, mikä riittää 16 paikkaan. Edellisten kuntavaalien ykkönen kokoomus jäi kakkoseksi 21,6 prosentin ääniosuudella ja 15 paikalla.

Suurin nousija oli vihreät, joka sai viidenneksen äänistä ja 14 paikkaa. Perussuomalaiset koki rökäletappion. Sen kannatus romahti 6,1 prosenttiin eli noin puoleen edellisten kuntavaalien kannatuksesta.

Tampereen ääniharava oli SDP:tä edustava kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Marin. Hän sai lähes 5 800 ääntä eli yli viisi prosenttia äänistä.

Tampereen äänestysprosentti on 59,3.

Li Andersson Turun äänikuningatar

Turussa kokoomus näyttäisi pitävän kaupungin suurimman puolueen aseman. Kun äänistä on laskettu vajaat 80 prosenttia, eniten ääniä on kokoomuksella, joka on saamassa 17 paikkaa 23 prosentin kannatuksella.

Turussa vihreillä on 19,1 prosenttia äänistä.

Kakkospaikasta ääntenlaskennassa kilpaillut SDP on jäänyt taakse, ja sillä on nyt 17,5 prosenttia äänistä. Tällä erää vihreät nappaisi 14 paikkaa, ja puolue nousisi 12 paikkaa saavan SDP:n ohi. Vasemmistoliitto on saamassa samoin 12 paikkaa.

Turun ylivoimainen ääniharava tulee vasemmistosta: puheenjohtaja Li Andersson näytti aiemman illan lukujen mukaan kahmaisevan jopa 7,2 prosenttia koko Turun äänistä.

Andersson oli äänikuningatar myös viime kuntavaaleissa, jossa hän sai 2 422 ääntä. Tänä vuonna Andersson oli kuitenkin haalinut jo 3 263 ääntä, kun äänistä oli laskettu vasta vähän vajaa puolet.

Turun äänestysprosentti nousi tänä vuonna 59,0 prosenttiin viime kuntavaalien 55,6 prosentista.

Turun äänikuninkaaksi laskettujen ennakkoäänten perusteella nousisi kunnanvaltuutetuksi palaava vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo näyttäisi saavan kolmanneksi eniten ääniä.

Valtuustopaikkansa pitänevät muun muassa kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva ja perussuomalaisten kansanedustaja Ville Taivio.

Uutena valtuustoon näyttäisi nousevan kokoomuksen listalta tv-persoona, kiinteistönvälittäjä Jethro Rostedt.

Jyväskylässä tulossa viherjytky, kun äänistä laskettu vajaa viidennes

Jyväskylässä vihreät ovat selvässä johdossa, kun äänistä on laskettu noin 17 prosenttia. Puolue on saanut tässä vaiheessa 20,5 prosenttia äänistä, ja jos osuus säilyy lähelläkään tätä, puolueelle on luvassa todellinen jytky. Edellisissä vaaleissa sen kannatus oli 9 prosenttiyksikköä pienempi, ja sen edellä olivat Jyväskylässä sosiaalidemokraatit, kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset.

Ehdokkaista eniten ääniä ovat tässä vaiheessa keränneet keskustan konkaripoliitikko Mauri Pekkarinen ja vihreiden kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja Touko Aalto. Kummankin ääniosuus on 3,4 prosenttia.

Puolueista kakkosena tulevat sosiaalidemokraatit 18,6 prosentin kannatuksella. Keskusta on tässä vaiheessa saanut 16,8 prosenttia äänistä, kokoomus 15,2 ja vasemmistoliitto 11,4, Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat tasoissa 7,1 prosentin kannatuksella.

Valtuustoon ovat tällä haavaa menossa myös piraattipuolue ja Suomen kommunistinen puolue, jotka kumpikin ovat kiinni yhdessä paikassa.

Joka kolmas espoolaisääni kokoomukselle

Espoossa kokoomus oli vaivatta säilyttämässä asemansa kaupungin suurimpana, vaikka tulos jäikin ensivaiheessa edellisiä kuntavaaleja heikommaksi. Kun äänistä oli laskettu reilu kolmannes, oli kokoomuksella 32,3 prosenttia äänistä.

Laskennan alkuvaiheessa vihreät paransivat tulostaan edellisvaaleista ja ylsivät 18,7 prosenttiin. Myös SDP paransi verrattuna edellisiin kuntavaaleihin ja keräsi 15,9 prosenttia. Perussuomalaisille tuli takapakkia 9,8 prosenttiin.

Espoon suurimmaksi ääniharavaksi näytti nousevan ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen, jolla oli 4,5 prosenttia espoolaisista äänistä. SDP:n Maria Guzenina oli toiseksi suosituin valtuustoehdokas, keräten 3,7 prosenttia äänistä. Ulkoministeri Timo Soini näytti yltävän kolmanneksi 3,6 prosentin osuudella.

RKP:llä ei ollut näissä vaaleissa listoillaan edellisvaalien ääniharava Carl Haglundia ja tulos näytti jäävän vaatimattomammaksi, laskien noin prosenttiyksikön verran 8,7 prosenttiin.

Vasemmistoliitto ja keskusta olivat lähes tasoissa, 4,5 ja 4,2 prosentissa. Kristillisdemokraatit ylsivät 4 prosenttiin.

Oulussa vihreät suurin nousija, keskusta laskee mutta säilyttää asemansa

Oulussa keskusta näyttäisi säilyttävän nykyisen asemansa suurimpana puolueena 24,6 prosentilla, kun äänistä on laskettu reilut 90 prosenttia.

Keskustan paikkamäärä olisi laskettujen äänten perusteella 17.

Kokoomus on säilyttämässä toiseksi suurimman puolueen asemansa ja ottamassa 13 paikkaa. Vasemmistoliitto saisi 16,0 prosenttia äänistä ja 11 paikkaa.

Vihreät saisi laskettujen äänten perusteella 3 paikkaa enemmän kuin kuntavaaleissa 2012 ja olisi siten Oulun suurin nousija. Vihreät keräsi 14,4 prosentin kannatuksen, kun taas SDP menettäisi viime kuntavaaleista yhden paikan ja saisi 8 paikkaa 12,4 prosentin äänimäärällä.

Perussuomalaiset näyttäisi menettävän paikkoja ja saavan 6 valtuutettua. Perussuomalaiset on saamassa 8,3 prosenttia äänistä. Kristilliset (2,4 prosenttia) ja aito suomalainen yhteislista (1,4 prosenttia) ovat molemmat kiinni yhdessä paikassa.

Oulun äänestysaktiivisuus nousi 56 prosenttiin, kun se vuoden 2012 kuntavaaleissa oli 53,7.

Eniten ääniä tässä vaiheessa saanut tulee vasemmistoliitosta: istuva valtuutettu, kansanedustaja Hanna Sarkkinen. Kun henkilökohtaisista äänistä oli laskettu reilut 90 prosenttia, Sarkkinen oli viemässä 4,1 prosenttia Oulun äänistä.

Toiseksi parhaimman ääniharavan titteliä tavoittelevat tasavahvoina valtuustoon paluun tekevä entinen kansanedustaja ja ministeri Martti Korhonen ja kokoomuksen Juha Hänninen. Muita ääniharavia ovat muun muassa SDP:n Tytti Tuppurainen ja keskustan Riikka Moilanen.

Monissa kohuissa marinoitunut perussuomalaisten nuorten entinen puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen on nousemassa valtuustoon ensi kertaa, yli 640 äänellä.

Kuopiossa keskusta keikahtamassa johtoon

Kuopiossa keskusta on noussut suurimmaksi puolueeksi kuntavaaleissa 23,2 prosentin äänisaaliilla, kun äänistä on laskettu 100 prosenttia.

Paikkamäärä keskustalla nousi vuoden 2012 vaaleista yhdellä.

Kokoomus tuli toiseksi 20,1 prosentilla ja 12 paikalla. SDP sai 11 paikkaa 18,6 prosentin äänisaaliilla.

Viime kuntavaalien 2012 melko tasavahvan kärkikolmikon kokoomuksen, keskustan ja SDP:n asemat siis muuttuivat. Kuopiossa on toteutettu vuoden 2012 jälkeen useita kuntaliitoksia. Viimeksi tämän vuoden alussa Kuopioon liittyi Juankoski.

Kouvolassa demarien johto säilynyt, ministeri Lindström ääniharava

Kouvolassa SDP on pitänyt ykköspuolueen asemansa, kun äänistä on laskettu yli 85 prosenttia. Puolue on saanut äänistä neljänneksen, toisena tuleva kokoomus reilun viidesosan. Keskusta on kolmantena 15 prosentin ääniosuudella ja vihreät neljäntenä noin 10 prosentilla.

Suurimman henkilökohtaisen äänimäärän on tässä vaiheessa kerännyt perussuomalainen oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Hänen saaliinsa äänistä on kolme prosenttia.

Kouvolan äänestysprosentti oli 57,5.

Demarit selvässä johdossa Vantaalla – Lindtman kahmii ääniä

Vantaalla sosiaalidemokraatit ovat kasvattaneet johtoaan kokoomukseen äänteenlaskennan edetessä. Kun äänistä on laskettu noin 40 prosenttia, demarit ovat saaneet 28,6 prosentin, kokoomus 22,6 prosentin osuuden.

Demareiden ohella vuoden 2012 kuntavaaleista kannatustaan näyttävät nostavan vihreät ja vasemmistoliitto. Kokoomus ja perussuomalaiset ovat menettäjiä.

Vantaan ehdoton äänikuningas on kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman, joka on saanut kuusi prosenttia äänistä. Kokoomuksen ääniharava on Sari Multala vajaan kolmen prosentin ääniosuudella.

Vantaan äänestysprosentti oli 52,3 .

STT

