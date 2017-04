Sanoma myy osuutensa hollantilaisesta tv-yhtiöstä 237 miljoonalla

|

Viestintäkonserni Sanoma myy 67 prosentin osuutensa hollantilaisesta tv-yhtiö SBS:stä Talpa Broadcasting Holdingille.

Kauppahinta on 237 miljoonaa euroa käteisenä, minkä lisäksi Sanoma saa sadan prosentin osuuden tv-ohjelmaoppaita julkaisevasta Veronica Uitgeverij -yhtiöstä, Sanoma kertoo.

– Sanoman liiketoimintaportfolion strategisen arvioinnin tuloksena olemme päättäneet keskittyä vahvuusalueisiimme eli liiketoimintoihin, joissa meillä on tai voimme saavuttaa johtavan markkina-aseman, Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven kertoo tiedotteessa.

Duinhoven sanoo, että yrityskauppa lisää Sanoman taloudellista ja strategista liikkumavaraa vahvojen liiketoiminta-alueiden kasvattamiseen.

– Olemme hyvin tyytyväisiä, että pitkäaikainen kumppanimme Talpa ostaa osuutemme tästä ainutlaatuisesta yhtiöstä. Yhteistyömme Talpan kanssa on sujunut hyvin ja tutkimme tapoja jatkaa yhteistyötä, jotta myös jatkossa vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin.

SBS on Hollannin kolmanneksi suurin maksuttomien televisiokanavien tarjoaja. Kaupan odotetaan toteutuvan tämän vuoden kolmannella vuosineljänneksellä.

Sanoma kirjaa kaupasta 313 miljoonan euron myyntitappion, joka raportoidaan pääosin ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksessa.

Sanoma kertoi samalla, että konserni parantaa näkymiään kuluvalle vuodelle. Operaativisen liikevoittoprosentin odotetaan nyt nousevan yli kymmeneen prosenttiin, kun aiemmin sen arvioitiin olevan noin kymmenen prosenttia. Muutosta perustellaan sillä, että SBS:n myynti pienentää Sanoman riskejä ja lisäksi Suomen mediatoimintojen kehitys on jatkunut hyvänä.

Yhtiön hallitus on vahvistanut, että yrityskauppa ei vaikuta uuteen osinkopolitiikkaan, jonka tavoitteena on jakaa kasvavaa osinkoa.

korjattu 7. kpl, myyntitappio on 313 miljoonaa, ei 313 euroa

STT

