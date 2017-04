Sanoman huonot kaupat: Osti miljardilla, myi 237 miljoonalla

|

Mediakonserni Sanoma osti hollantilaisen tv-yhtiö SBS:n vuonna 2011 yli miljardilla eurolla. Maanantaina Sanoma kertoi myyvänsä 67 prosentin osuutensa SBS:tä 237 miljoonalla eurolla Talpa Broadcasting Holdingille.

Kaupan yhteydessä Sanomalle siirtyy 100 prosentin omistusosuus tv-ohjelmaoppaita julkaisevasta Veronica UItgeverijistä.

Epäonninen SBS-kauppa tuottaa Sanomalle noin 700 miljoonan alaskirjauksen yhtiön liikearvoon. Kyse on melkoisesta paukusta, sillä Sanoman liikearvo laskee 1,663 miljardista eurosta 957 miljoonaan euroon.

Konserni kirjaa kaupasta 313 miljoonan euron myyntitappion pääosin tammi-maaliskuun tulokseensa.

– Teimme syksyllä strategisen arvion, eikä SBS ollut sellainen yhtiö, jonka haluamme pitää, kertoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven.

SBS on Hollannin kolmanneksi suurin maksuttomien televisiokanavien tarjoaja. Sen kanavat ovat SBS 6, NET5, SBS9 ja Veronica.

Hollantilainen Duinhoven korostaa, että kaupan seurauksena Sanoma voi keskittyä liiketoimintaan, joissa yhtiö on markkinaykkönen tai voi nousta sellaiseksi.

Hollannissa Sanoma kuuluu markkinajohtajiin aikakauslehdissä. Yhtiö on kuitenkin myynyt jo Hollannissa useita lehtiään, muun muassa Nieuwe Revun, Panoraman ja Playboyn.

Tämä on ruokkinut huhuja, että Sanoma olisi vetäytymässä kokonaan Hollannista.

– En ole yllättynyt jatkuvista huhuista markkinoilla, mutta olemme erittäin sitoutuneita näihin liiketoimintoihin, Duinhoven sanoo.

Hänen mukaansa Sanoma kehittää jatkossa Hollannissa voimakkaasti muun muassa verkkovideo- ja markkinatietopalvelujaan.

Takapakkia monikanavaisuudessa

Sanoman tilanne Hollannissa poikkeaa selvästi verrattuna Suomeen, jossa yhtiöllä on useita maksuttomia televisiokanavia. Sanoman kanavia ovat Nelonen, Liv, Jim ja Hero.

Sanoman tavaraa ei tule enää Hollannissa kaupan toteuduttua monesta tuutista, kuten Suomessa. Monikanavaisuus on media-alan mantra, jota televisiotoimintojen myyminen heikentää Hollannissa.

Yhtiö kertoi viime vuoden vuosituloksessaan, että Hollannissa printti ja verkko tekivät hyvän tuloksen. Verkkomainonta kasvoi voimakkaasti. Sen sijaan televisiomainontamarkkina supistui.

Suomessa mainosmyynti kasvoi sekä televisiossa että radiossa, ja Sanoman markkinaosuudet paranivat. Duinhovenin mukaan televisio on ollut suuri kasvun lähde Suomessa.

Vahvempi tv-yhtiö Suomessa

Sanoma on televisiotoiminnassa suhteellisesti selvästi vahvempi Suomessa kuin Hollannissa. Televisiomainonnasta Sanoman osuus oli viime vuonna yhtiön mukaan 35 prosenttia. Hollannissa osuus oli 24 prosenttia.

Kaupallisten kanavien katsojaosuuksissa luvut olivat 37 prosenttia Suomessa ja 20 prosenttia Hollannissa.

Sanoma on STT:n suurin omistaja.

korjattu 7. kpl, myyntitappio on 313 miljoonaa, ei 313 euroa

STT

