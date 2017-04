Seitsemän hotelliasiakasta sairastui legionellaan Levillä

|

Kittilässä Levillä seitsemän ihmistä on sairastunut legionellaan.

He sairastuivat maaliskuun loppupuolella Hullu Poro Penthouse -tiloissa, jotka sijaitsevat Sokos hotellin kiinteistössä. Tiedossa ei ole muita bakteerin takia sairastuneita.

Sairastumisen aiheuttajaksi epäiltiin porealtaan vettä. Kiinteistössä aloitettiin vesijohtoverkoston huuhtelu, lämpimän veden lämpötilan nosto ja hotellin vesipisteiden huuhtelu.

THL tutki näytteitä kolmesta Sokoksen hotellihuoneesta sekä Penthousen tiloista. Tutkimuksissa legionellaa löytyi sekä verkostovedestä että porealtaasta.

Löydöksen vuoksi kiinteistössä aloitettiin toimenpiteet bakteerin poistamiseksi. Kiinteistöön asetettiin varalta vedenkäyttökielto kunnes vesijohtoverkoston klooraus saadaan kokonaan valmiiksi. Osa vedenkäyttörajoituksista on jo purettu.

Legionellatartunnat liittyvät yleensä hotellien, sairaaloiden, risteilylaivojen tai yleistapahtumien vesi- ja ilmastointijärjestelmiin. Taudinkuva vaihtelee oireettomasta vaikeaan keuhkokuumeeseen, kerrotaan THL:n verkkosivuilla. Sairastuneella saattaa olla myös vatsakipuja ja ripulointia sekä sekavuutta. Juomaveden välityksellä bakteeri ei aiheuta sairastumisia.

