Seitsenlapsinen irakilaisperhe ei saanut valituslupaa – poliisi valmistelee käännyttämistä

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa seitsenlapsiselle irakilaisperheelle, kertoo perhettä avustanut lakimies. KHO antoi päätöksensä torstaina.

Perhe on Joutsenon säilöönottokeskuksessa, ja poliisi valmistelee käännyttämistä Irakiin. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen kielteisestä turvapaikkapäätöksestä.

Lakimiehen mukaan perhe on tullut Suomeen syyskuussa 2015 ja asunut Raisiossa Varsinais-Suomessa. Vanhin seitsemästä lapsesta on 14-vuotias ja nuorin puolitoistavuotias.

Perheen lasten syntymämaista liikkuu erilaisia tietoja. Right to live -ryhmän mukaan lapsista vain kaksi on syntynyt Irakissa. Turvapaikanhakijoiden parissa vapaaehtoistyötä tekevä turkulainen puolestaan kertoo STT:lle, että hänen tietojensa mukaan kolme lapsista on syntynyt Irakissa.

STT

