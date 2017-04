Selkä kunnossa ja Korhosen golf sujuu

|

Kuntopallo lävähtää kiertoliikkeellä seinään, kun golfin ammattilaispelaaja Mikko Korhonen vahvistaa keskivartaloaan Talin tenniskeskuksen kuntosalilla Helsingissä. Voimaharjoitus sujuu pienillä painoilla terävästi, ja liikkeet keskittyvät selkä- ja vatsalihaksiin.

Keho on Korhosen työkalu, jonka varassa hänen elantonsa on.

– Tässä lajissa selkä väsyy helposti, mutta kokemus auttaa, 36-vuotias Korhonen kertoi STT:lle.

Torstaina Korhonen aloittaa Marokossa kauden kuudennen kilpailunsa. Sitä edelsi viiden viikon tauko, jonka aikana Korhonen teki fysiikkaharjoittelua, kävi yhteistyökumppaniensa tilaisuuksissa ja muutti Nummelasta Helsinkiin.

– Kuntosalia, tennistä, lenkkeilyä. Jonkin verran pallonlyömistä sisällä, Korhonen kuvasi keväistä harjoitusohjelmaansa.

Kuntovalmentaja Terhi Beilinson opasti Korhosen kuusi, seitsemän vuotta sitten pilateksen pariin, ja Korhonen vannoo harjoitusmuodon tehoon.

– Terhin ansiosta selkä on nyt hyvässä kunnossa. Mitä enemmän tulee ikää, sitä enemmän sen huomaa kropassa. Koko ajan joutuu tekemään avaavaa ja palauttavaa treeniä, Korhonen kertoi ja kuvasi jumppaavansa pelipäivienkin iltoina kolmisen varttia.

Rohkeus ja uskallus pelata

Edellisessä kilpailussaan Korhonen ylsi uransa parhaaseen sijoitukseen, kun hän oli toinen maaliskuun alussa Etelä-Afrikassa pelatussa kilpailussa. Hyvä alkukausi on Korhosen mukaan perua viime vuoden onnistumisista.

– Lokakuisen Portugalin kolmossijan jälkeen tuntui, että olen kuin eri mies kentällä. Muutoksen tuntee pään sisällä, on rohkeutta ja uskallusta pelata, Korhonen kertoi.

Vire jatkui tämän vuoden puolella. Hyvä kauden alku antaa Korhoselle mahdollisuuden tavoitella pääsyä Euroopan-kiertueella 60 parhaan joukkoon ja sitä kautta loppusyksyn finaalikisoihin.

– Olisi mahtavaa, jos ei enää lokakuussa tarvitsisi miettiä korttia (pelioikeutta seuraavaksi kaudeksi).

Kevääksi osunut viiden viikon pelitauko on Korhoselle poikkeuksellinen. Kauden jatkon Korhonen pelaa kahden kisan ja yhden lepoviikon rytmillä.

Sama valmentaja 10-vuotiaasta

Monet ammattilaispelaajat muokkaavat lyöntitekniikkaansa uusiksi uransa aikana. Korhonen kuvaa svingiään helposti toistettavaksi, ja lyönti on ollut melko samanlainen juniorista asti.

– Svingini pysyy, vaikka olisi kuukauden tauko, Markku Louhion valmennuksessa 10-vuotiaasta asti ollut Korhonen selitti.

Korhonen on onnistunut erityisen hyvin lähestymislyönneissä alle sadan metrin matkalta. Kun pallon saa viheriöllä lähelle reikää, selviää yhdellä putilla, ja tulosta syntyy.

– Aika paljon on tullut birdiejä. Silloin bogi johonkin väliin ei haittaa.

STT

