Slunga-Poutsalo: Tappio harmittaa kuin pientä oravaa – ”Emme olleetkaan diktaattoreita”

Kuntavaalitappio harmittaa kuin pientä oravaa, kertoi perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo Ylellä. Hänen mukaansa perussuomalaiset eivät saaneet äänestäjiään liikkeelle ja pahin skenaario toteutui. Puoluesihteerin mukaan myös hallitusvastuu kostautui ja sitä on turha kaunistella.

– Ihmiset äänestivät perussuomalaisia vaihtoehtona hallitukseen, emmekä olleetkaan diktaattoreita, eikä omia asioita saatu suoraan ajettua läpi.

Slunga-Poutsalon mukaan politiikassa on kaikkien puolueiden yhteinen ongelma, etteivät ihmiset luota siihen, että politiikan kautta voi vaikuttaa asioihin.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm puolestaan totesi, että demarien tulos oli hyvin lähellä edellisiä kuntavaaleja. SDP:n puoluesihteeri ei osannut vielä tuoreeltaan analysoida, mikä tärveli puolueen aikaisemman, gallupeissa nähdyn etumatkan.

– Monissa kunnissa tultiin eteenpäin, mutta sitten oli suuria kaupunkeja, joissa tulimme selvästi alas.

Vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen kuvasi puolueen voittoa yhtä suureksi askeleeksi kuin puolueen muuttuminen pienestä puolueesta keskisuureksi 1990-luvun alussa. Miettisen mukaan vihreiden menestys kuntavaaleissa muodostaa yhtenäisen jatkumon oppositiopolitiikalle.

– Vihreät oli selkeästi uskottava vaihtoehto isommalle joukolle kuin koskaan sekä vaihtoehto politiikalle, mitä hallitus on ajanut. Tätä kohtaan pitää olla todella nöyränä.

Hän muistutti, että kunnilla on tukeva itsehallinto ja kunnissa voidaan valita toinen vaihtoehto kuin hallituksen politiikka, esimerkiksi koulutus- ja tasa-arvo-asioissa.

Soinin jälkeen uusi alku

Riikka Slunga-Poutsalo totesi, että Timo Soinin päätös luopua perussuomalaisten puheenjohtajuudesta antaa puolueelle automaattisesti uuden alun. Sekä SDP:n että vihreiden puoluesihteeri arvelivat, että perussuomalaiset siirtynevät puheenjohtajan vaihdoksen myötä aikaisempaa oikeammalle puoluekentällä.

– Vanha SMP karisee ja molemmat (puheenhohtajaehdokkaat) edustavat sekä talousoikeistolaisempaa että konservatiivisempaa linjaa. Se terävöittää suomalaista politiikkaa ja tuo oikeaan laitaan entistä kovempaa kamppailua, vihreiden Miettinen arvioi.

