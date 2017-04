Suomalaiskuljettajat jäämässä pahasti F1-tallitoveriensa varjoon – Bottas pilasi kisansa ”junnumokalla”

|

Kimi Räikkösen ja Valtteri Bottaksen asema talliensa kakkoskuljettajina on vaarassa sementoitua jo F1-sarjan alkukaudesta. Suomalaispilotit jäivät selkeästi tallitoveriensa varjoon sunnuntaina Kiinan gp:ssä.

Neljännestä lähtöruudusta matkaan ampaissut Räikkönen päätyi vaiheikkaassa kisassa viidenneksi. Kolmannesta ruudusta lähtenyt Bottas oli kuudes. Voittoon ajoi Bottaksen Mercedes-tallitoveri Lewis Hamilton. Räikkösen Ferrari-tallikaveri Sebastian Vettel oli toinen.

Kisa aloitettiin kostealla radalla, joka aiheutti renkaanvaihtoruletin alussa. Rata kuivui kisan edetessä.

Mercedes-kuljettaja Bottas pilasi kisansa pyörähdettyään tilanteessa, jossa autoletka eteni turva-auton perässä. Bottas lämmitti renkaitaan nopeilla ohjausliikkeillä, spinnasi ja putosi nolon virheensä myötä kauas kärjestä. Hän kuvaili mokaansa amatöörimäiseksi.

– Pyysin anteeksi kaikilta tallissamme. Se oli typerä virhe. Näitä sattuu, mutta tuntuu silti aika paskamaiselta.

Räikköselle määrätty taktiikka kummastutti

Kuudes sija oli eräänlainen torjuntavoitto, mutta se ei Bottasta juuri lämmittänyt. Hän lupasi korvata hölmöilynsä tallille tulevissa kisoissa.

– Meillä oli mahdollisuus ottaa kaksoisvoitto Mercedekselle. Automme oli nyt hieman nopeampi kuin Ferrarilla. Onneksi Bahrainin kisa on jo viikon kuluttua, Bottas tuumi.

Ferrarin taktiikka oli Räikkösen osalta kiistanalainen. Räikköstä ajatettiin radalla, vaikka hänen renkaansa olivat kuluneet ja menettäneet suorituskykynsä. Räikkönen kyseli tiimiradiossa useaan kertaan renkaanvaihtoa, mutta tähän ei heti reagoitu. Lopulta kumit vaihdettiin Räikkösen kannalta liian myöhään. Räikkönen tuskin olisi ehtinyt kisan voittotaistoon, mutta paikan palkintopallilla taktiikka saattoi maksaa.

– Minusta meidän olisi pitänyt saada paljon enemmän kuin saimme, mutta näin on helppo sanoa jälkikäteen. Pysähdyimme liian myöhään uusia renkaita varten ja sen jälkeen kisa oli oikeastaan minulta ohi, Räikkönen sanoi.

Räikkönen myös valitteli tiimiradiossa, ettei hänen autonsa voimanlähteessä ollut tietyissä paikoissa vääntöä.

– Moottori oli ihan ok, minun piti vain tehdä tiettyjä juttuja asetuksien kanssa. En odottanut sellaista, mutta moottorissa ei ollut mitään vikaa. Tietysti kun kisa aloitetaan märällä radalla, niin asetukset kuivalle ovat erilaiset, mutta ei siinä ollut ongelmaa, Räikkönen selvitti kisan jälkeen.

Yhä säätämistä

Räikkönen antoi ymmärtää, ettei ole saanut Ferrarin säätöjä vieläkään mieleisekseen. Säätöjen hakemista vaikeutti entisestään se, että Kiinassa harjoituksia peruttiin.

– Harmittaahan se, kun ei saa kunnon tuloksia aikaan. Mutta olen ollut tässä urheilulajissa mukana jo niin pitkään, ja tiedän, ettei tämä ole pelkkää hymyä kovin usein.

– Minulla on silti kirkas kuva siitä, mitä pitää tehdä. Saimme jonkin verran pisteitä ja kausi on pitkä, joten mennään eteenpäin, Räikkönen tilitti.

Hamiltonille voitto oli jo F1-uran 54:s. Vettel antoi tunnustuksen britille.

– Yritin todella jahdata Lewisia, mutta hän vastasi vauhdillaan joka kerta, Vettel totesi.

Hamilton ja Vettel ovat nyt tasapistein MM-sarjan kärjessä. Upealla ajolla jälkijoukoista kolmanneksi noussut Max Verstappen on kolmantena myös MM-pisteissä. Bottas on neljäntenä ja Räikkönen viidentenä.

STT

