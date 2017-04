Supervoitto Eurojackpotista myytiin Tampereella – kauppiaalle kylmät väreet

|

Eurojackpotin 87 miljoonan jättipotti meni Tampereelle. Voittaja oli pelannut yhden rivin pikapelinä eli antoi koneen arpoa numerot. Voittopeli pelattiin Lielahden K-Citymarketissa.

Kauppias Marko Strand sanoo STT:lle, että hänen ensimmäinen reaktionsa oli kylmät väreet.

– Hymyileviä naamoja henkilökunnalla ja asiakkailla. Onhan tämä huima potti, jonka joku tai jotkut ovat voittaneet.

Asiaa on kuulutettu kaupassa, ja henkilökunta on varautunut siihen, että Veikkaus– tai infopisteelle tulee ruuhkaa.

– Ensimmäisiä kommentteja asiakkailta on ollut, että onkohan muistanut tarkistaa kupongin ja onko muistanut pelata.

Voittaja ei ollut käyttänyt Veikkauksen asiakaskorttia, joten hänellä on edessään voiton lunastusmatka Vantaalle. Strand sanoo, ettei hän tiedä, missä voittokuponki oli tarkistettu.

Eurojackpotin päävoiton todennäköisyys on noin 1:95 miljoonaan. Peliä pelataan 17 maassa.

Kolmanneksi suurin voitto

Voitto on kansainvälisessä vertailussa kolmanneksi suurin, kertoo Veikkaus tiedotteessa.

Vain Saksaan ja Tshekkiin menneet 90 miljoonan euron voitot ovat sitä edellä. Voitto on yhdestoista Suomeen osunut Eurojackpotin päävoitto.

– Todella hienoa, että saimme Suomeen näin poikkeuksellisen suuren voiton. Suomalaispelaajat ovat olleet hyvin onnekkaita, sillä tänne on tullut päävoittoja yli kaksi kertaa enemmän kuin laskennallisesti olisi pitänyt tulla, sanoo Veikkauksen liiketoimintapäällikkö Ville Venojärvi.

Kaikkiaan 45 suomalaista on päässyt miljonäärikerhoon Eurojackpotin ansiosta, sillä osa täysosumista on jakautunut porukoille.

Perjantaisessa arvonnassa Suomeen osui kolme muutakin suurta voittoa. Ne menivät Joensuuhun, Pukkilaan ja Riihimäelle.

Suomeen osui noin 60 miljoonan voitto alkusyksystä 2014. Se meni Espooseen. Akaan kymmenen hengen porukka puolestaan kuittasi runsaat 57 miljoonan yhteisvoiton keväällä 2014. Edellinen suuri voitto, 10 miljoonaa, osui Espooseen noin vuosi sitten. Myös Raaseporissa iloittiin viime vuonna isosta voitosta, noin 19 miljoonasta.

Nettiporukka puolestaan kuittasi melkein 39 miljoonan voiton alkusyksystä 2015. Voitto hajaantui eri puolille maata.

STT

Kuvat: