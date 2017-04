Syyria-kiista varjostaa Venäjän ja USA:n ulkoministerien tapaamista Moskovassa

|

Syyriaa koskevan kiistelyn kiihtyminen varjostaa Venäjän ja Yhdysvaltojen ulkoministerien Sergei Lavrovin ja Rex Tillersonin tapaamista Moskovassa. Tillerson on ensimmäinen Yhdysvaltain nykyhallinnon ministeri, joka vierailee Venäjällä.

Venäjän ja Yhdysvaltojen vastakkainasettelu kärjistyi Syyrian kapinallisalueelle tehdyn kaasuiskun jälkeen. Yhdysvallat syyttää iskusta Syyrian hallituksen joukkoja ja Venäjää vähintäänkin Syyrian hallituksen jälkien peittelystä.

Venäjä on puolestaan syyttänyt Yhdysvaltoja kansainvälisen oikeuden rikkomisesta, koska Yhdysvallat ampui kaasuiskun jälkeen ohjuksia Syyrian hallituksen ilmavoimien käyttämälle lentokentälle. Venäjän mukaan ei ole todisteita, että Syyrian hallitus olisi kaasuiskun takana.

Yhdysvaltain ja Venäjän sanasota otti lisää kierroksia juuri ennen Tillersonin lähtöä Moskovaan.

Ennen Tillersonin vierailua on arvuuteltu myös sitä, tapaako presidentti Vladimir Putin Tillersonin. Asiasta ei edelleenkään ole selvyyttä.

STT

