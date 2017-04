Syyrian Assad: Väitteillä kaasuiskusta haluttiin oikeuttaa USA:n hyökkäys

|

Syyrian presidentti Bashar al-Assad kiistää, että hänen hallintonsa olisi syyllistynyt kaasuiskuun Syyriassa. Tällaisten väitteiden tarkoituksena oli Assadin mukaan ainoastaan oikeuttaa Yhdysvaltain isku Syyriaan. Assad kommentoi asiaa uutistoimisto AFP:lle antamassaan haastattelussa.

Presidentti sanoi suostuvansa vain puolueettomaan tutkintaan epäillystä kaasuiskusta. Syyrian armeija luovutti kaikki kemialliset aseensa vuosia sitten eikä millään muotoa käyttäisi kiellettyjä aseita, hän vakuutti.

Yhdysvallat ja useat muut maat ovat syyttäneet Syyrian hallintoa kapinallisalueelle viime viikolla tehdystä kaasuiskusta.

– Kyse on 100-prosenttisesti valheesta. Meidän käsityksemme on, että länsi ja lähinnä Yhdysvallat on tiiviissä yhteistyössä terroristien kanssa. He keksivät koko jutun saadakseen tekosyyn hyökkäykselle, Assad sanoi.

Kaasuiskusta kuvatut videot järkyttivät maailmaa. Assadin mukaan varmuutta ei kuitenkaan ole siitä, tapahtuiko koko hyökkäystä ollenkaan. Kyse saattoi hänen mukaansa olla tekaistuista videoista tai ne oli mahdollisesti kuvattu muualla kuin Khan Sheikhunissa.

– Tarina ei ole vakuuttava millään muotoa.

Assad vakuutti haastattelussa, että presidentti Donald Trumpin määräämä ohjushyökkäys ei vaikuttanut Syyrian armeijan iskuvoimaan.

STT

Kuvat: